Mannheim. (oka) Mannheim mausert sich zu einem beliebten Ziel für einen Städtetrip im Südwesten. Das beweisen die neuesten Übernachtungszahlen 2017 des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die das Stadtmarketing Mannheim vorgelegt hat: Während im Vorjahr etwa 1,3 Millionen Übernachtungen gebucht wurden, stieg die Zahl im Jahr 2017 um fast 100.000 an. Mit dieser Steigerungsrate von 7,4 Prozent verbesserte sich Mannheim damit stärker, als die meisten anderen Städte im Land und belegt damit den vierten Platz der übernachtungsstärksten Städte in Baden-Württemberg. Im Ranking liegt die Quadratestadt nur noch knapp hinter Heidelberg.

Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer weicht laut Zahlenwerk mit 2,13 Tagen deutlich von den Werten aus Karlsruhe (1,74 Tage), Stuttgart (1,85 Tage) und Heidelberg (1,92 Tage) ab. Bei den Ankünften verbesserte sich Mannheim ebenfalls: Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 11,4 Prozent auf annähernd 660.000 Ankünfte gemessen.

Zurückführen lassen sich die guten Zahlen zum einen auf das Kongressgeschäft. Neben den alljährlich in Mannheim stattfindenden Tagungen und Kongressen fanden 2017 auch neue Formate wie die Animagic, der Guitar Summit oder das European Finance Association Annual Meeting in Mannheim statt.

Außerdem lockten Großveranstaltungen wie Musik- und Kulturfestivals oder besucherstarke Ausstellungen in den Mannheimer Museen zahlreiche Gäste in die Stadt. Die Reiss-Engelhorn-Museen beispielsweise verzeichneten mit Sonderausstellungen wie der großen Päpste-Schau mehr als 300.000 Besucher. Feierlichkeiten und internationale Kongresse rund um das Fahrradjubiläum "Monnem Bike" 2017 zogen vor allem auch internationale Gäste an. Die kamen sogar bis aus den USA. Hier zeigt die Statistik einen Zuwachs um ungefähr 22 Prozent. Insgesamt stieg der Anteil von Übernachtungsgästen mit Wohnsitz im Ausland um 5,3 Prozent.

Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH, zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: "Die sehr guten Zahlen für 2017 beweisen, dass wir mit unserer Strategie, Mannheim als Destination für Städte- und Kulturtrips stärker auch international zu etablieren, genau richtig liegen. Diesen Weg möchten wir weitergehen und die Vermarktung mit speziellen Angeboten und Kooperationen mit Partnern innerhalb und außerhalb der Stadt intensivieren." Bei der Ansprache potenzieller Gäste setzt das Stadtmarketing auf urbanen Angebote wie das Szeneviertel Jungbusch und die Musik- und Festivallandschaft der Stadt. "Als UNESCO City of Music haben wir hier ein enormes Potenzial. Wir müssen nichts Neues erfinden, sondern die Vorzüge der Stadt nur noch besser vermarkten", ist sich Strahonja sicher.

Ein wichtiger Weg, mit potenziellen Gästen und wichtigen Multiplikatoren ins Gespräch zu kommen, sind Tourismusmessen. Bereits auf der Tourismusmesse CMT Ende Januar in Stuttgart war das Stadtmarketing mit seinem Stand vertreten. Anfang Februar war das Stadtmarketing erstmals auf der belgischen Reisemesse Vakantiesalon in Brüssel präsent. Auch hier setzte das Stadtmarketing auf Kultur - die Eröffnung der neuen Kunsthalle Mannheim stand im Mittelpunkt der Präsentation. Vom 7. bis 11. März folgt mit der Internationalen Tourismusmesse in Berlin (ITB) dann die wichtigste Fachmesse der Branche.

Darüber hinaus setze man vor allem auf Kooperationen mit anderen Städten in der Region, erklärt Strahonja. Zum ersten Mal präsentierten sich auf der CMT die Städte Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Schwetzingen gemeinsam als Festivalstädte. Diese Zusammenarbeit soll weitergeführt und intensiviert werden, neue Städtekooperationen sind gerade in Planung.

Im Rahmen der Marketingkooperation "Sterne des Südens", dem Zusammenschluss der neun kreisfreien Städte Baden-Württembergs, wird mit einer Social Media Kampagne zum Thema "Genuss" im Nachbarland Frankreich auf die kulinarischen Vorzüge Baden-Württembergs - und somit auch Mannheims - aufmerksam gemacht. Für die Niederlande wird die Kooperation mit Heidelberg mit einer größeren Kampagne fortgesetzt, um die Themen Fahrrad- und Städtereisen weiter zu stärken.