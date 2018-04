Mannheim. (pol/mare) 18.000 Besucher lockte die Techno-Vernastaltung "Time Warp" am Wochenende nach Mannheim. Das Festival auf dem Maimarktgelände war einmal mehr restlos ausverkauft, wie die Veranstalter mitteilen. Und auch die Polizei zeigte Präsenz.

Die Time Warp gilt seit Jahren als renommiertestes Indoor-Techno-Festival und ein Fixpunkt im Kalender der gesamten Musikszene. Samstag Nacht war das Festival Treffpunkt für Fans, Musikindustrie und Partygäste aus der ganzen Welt. Insgesamt 18.000 Besucher aus mehr als 60 Nationen pilgerten in die Hallen des Maimarktgeländes, um 19 Stunden mit über 40 Künstlern zu feiern.

Über 40 nationale und internationale Top Acts sorgten auf sechs Floors für ein musikalisches Feuerwerk, das seinesgleichen sucht. Die Time Warp hat sich längst zu einer Art Familientreffen der Künstler entwickelt. Zahlreiche Szenegrößen und jahrelange Weggefährten wie Sven Väth, Laurent Garnier, Solomun, Ricardo Villalobos, Nina Kraviz, Marco Carola, Loco Dice und Adam Beyer sowie Performances von Time Warp-Debutanten wie Boris Brejcha, Paula Temple, Nicolas Lutz und Nastia. Hinzu kamen Acts wie Maceo Plex, The Martinez Brothers, Tale Of Us, Ben Klock und Rødhåd erwarteten die Besucher. Aber auch regionale Acts wie Nick Curly, Sasch BBC, Steffen Baumann, oder Seebase – allesamt aus der Region Mannheim stammend – waren vertreten.

Neben dem Underground Sound wurde auch verstärkt auf visuelle Effekte gesetzt. Raumfüllende Installationen versetzen den Besucher in unterschiedliche Welten wie abstrakte Raum/Zeit-Geflecht oder surreale Landschaften aus überdimensionalen Zellstrukturen.

Die Bilanz der Veranstalter fiel positiv aus: „Auch in diesem Jahr verlief die Time Warp ohne Zwischenfälle. Die etablierten Lärmschutzmaßnahmen zeigten die entsprechende Wirkung und die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden war einmal mehr einwandfrei. Unser Blick richtet sich nun auf die Planung für das 25. Jubiläum der Time Warp 2019“, so Veranstalter Michael Hock von der Firma Planwerk.

Die Polizei führte derweil bereits in der Anfahrtsphase umfangreiche Kontrollen auf den Verkehrsrouten in Richtung Veranstaltungsgelände durch. Hierbei wurden über 200 Autos und elf Reisebusse kontrolliert.

Insgesamt wurden rund 1200 Personen kontrolliert. 33 Autofahrern wurden Blutproben entnommen, da der Verdacht auf Drogen- oder Alkoholeinfluss bestand. Sie werden nun wegen Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln angezeigt. Weiterhin wurden zahlreiche Personen festgestellt, die im Besitz von Drogen waren. Insgesamt wurden 180 Strafverfahren wegen Drogendelikten eingeleitet. Es wurden Drogen unterschiedlichster Art beschlagnahmt.

Außerdem riss ein bislang Unbekannter einer 22-Jährigen während der Veranstaltung von hinten deren goldene Halskette im Wert von 1300 Euro vom Hals. Die 22-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.