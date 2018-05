Mannheim. (hab) Fenja ist ein stattliches Schwarzwälder Kaltblutpferd. Ein ordentliches Kaliber, kräftig, stoisch und charakterstark. Der braune "Dunkelfuchs" gehört der Eberbacher Züchterin Heike Helm und ist zu weit mehr zu gebrauchen, als nur zum Springreiten oder für Galopprennen wie seine Voll und Warmblut-Verwandten. Er zieht Kutschen über befahrene Straßen, Pflüge über lehmige Äcker oder auch gefällte Bäume aus dem Wald. Und die dunkelbraune Stute hat eine weißblonde Naturmähne, die auf dem Maimarkt jeden morgen frisch geflochten und geknüpft wird, wie die Besitzerin erklärt. Hübsch sieht das Kaltblut damit aus an ihrem zehnten Geburtstag, den Fenja in diesen Tagen auf dem Maimarkt erlebt.

Die Maimarkt-Tierschauen sind ein ganz besonderer und nicht wegzudenkender Beitrag der Verbrauchermesse zur Naturerziehung von Stadtkindern. Einst, vor 405 Jahren erstmals dokumentiert, ging der Maimarkt als Tiermarkt an den Start. Die Nutztiere waren der Nukleus, aus dem der heutige Maimarkt einst hervor ging. Ganz aufgegeben wurde die elftägige Haltung und Präsentation von Nutztieren auf dem Maimarkt nie. Alljährlich ist der Maimarkt ein Anlaufpunkt der Pferde- und Rassezuchtverbände, aber während des Maimarktturniers auch der Reitsport-Spitzenklasse.

Auch wenn Nutztiere wie Schweine, Rinder, Pferde, Kaninchen, Hühner und Gänse, ja sogar Bienen, nicht in freier Natur vorkommen und auch wenn die Haltungsbedingungen der gezeigten Maimarkttiere als geradezu paradiesisch zu nennen sind gegenüber der Realität im Alltag, ist der direkte Zugang von Menschenkindern und ihren Eltern zur Kreatur Tier ein wichtiger Beitrag, die von Natur oft entfremdeten Stadtkinder zu erreichen.

"Muh" sagt das eine Jungrind, mit "Muh" antwortet das andere. Kinderlachen begleitet die tierische Konversation, die aus den Halleneingängen nach draußen dringt. Mit großer Begeisterung streben die Kinder, ihre Eltern an der Hand, alljährlich die vier Hallen an, in denen die Nutztiere untergebracht sind. Auch wenn es zunächst einmal ungewöhnlich intensiv riecht am Eingang. Wenn dann aber die kleinen, rosigroten - offenbar frisch geduschten - Ferkelchen in Sicht kommen, dann staunen die Kleinsten über die Tierchen.

Und streicheln ist ausdrücklich erlaubt. Strahlende Kinderaugen und glückliches Kinderlächeln dann, wenn man mit der Hand das Fell der jungen Zicklein berühren durfte. Oder wenn man die wenige Tage alten Hühnerküken beobachten kann, die sich piepsend unter der Infrarot-Wärmelampe zusammen drängen.

In den Hallen sind auch zahlreiche imposante Zuchttiere zu sehen. Omar von Greenfield ist der Vater und Malin von Zockelgraf die Mutter der jungen Zottelrinder, die gezeigt werden. Nebenan ist die Muttersau dabei, ihre Ferkel zu säugen. Sie trägt nur die Nummer 4379, keinen adelig klingenden Namen wie die Zottelrinder.