Mannheim. (RNZ) Peter Kienle, bisher leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der Chirurgie am Mannheimer Universitätsklinikum, wechselt auf die andere Neckarseite und ist ab jetzt Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Theresienkrankenhaus. Er ist der Nachfolger von Gunther Schwall, der Mitte Januar Ruhestand gehen wollte, aber dann am 20. Dezember nach kurzer, ernsthafter Krankheit verstarb. Deshalb beginnt Kienle seine Tätigkeit früher als geplant.

"Ich freue mich darauf, bewährte chirurgische Vorgehensweisen meines geschätzten Vorgängers fortführen zu können, der dafür bekannt war, sich in fachlich, aber auch menschlich herausragender Form um seine Patienten gekümmert zu haben", so Kienle. "Das Theresienkrankenhaus ist ein Haus mit einem außergewöhnlich guten Ruf. Das liegt sicherlich auch am christlichen Träger, bei dem es zum Glück nicht nur um betriebswirtschaftliche Aspekte geht".

Künftig will der neue Chefarzt einen Schwerpunkt auf den Ausbau der kolorektalen Chirurgie sowie der Versorgung von Patienten mit Darmkrebs und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen legen. Auch funktionelle Darmerkrankungen sollen besondere Beachtung finden. "In der Behandlung von Darmerkrankungen ist das Theresienkrankenhaus mit dem Darmkrebs- und dem Beckenbodenzentrum bereits sehr gut aufgestellt und ich freue mich, diese Bereiche weiter ausbauen zu können". Zudem soll auch die größere onkologische Viszeralchirurgie (Bauchspeicheldrüse, Leber, Magen, Speiseröhre) mit minimalinvasiven Methodenweiterentwickelt werden.

Peter Kienle wurde 1966 in Stuttgart geboren. Er studierte Humanmedizin an der Universitätsklinik Heidelberg, wo er ab 1994 als Assistenzarzt in der Chirurgie tätig war. Im Jahr 2000 wurde er zunächst zum Funktionsoberarzt, ein Jahr später zum Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie ernannt. 2004 habilitierte er mit dem Thema "Implikationen neuer diagnostischer und therapeutischer Ansätze in der kolorektalen Chirurgie". Seit 2007 war er leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor am Universitätsklinikum Mannheim.

"Neben ökonomischen Prinzipien geht es darum zu erkennen, dass Fürsorge, Empathie, Können und soziale Kompetenz des ärztlichen und pflegerischen Personals die wichtigsten Garanten für wirtschaftlichen Erfolg eines Krankenhauses sind", hatte Schwall noch im Dezember gesagt und damit für mehr gesellschaftliche Wertschätzung der Arzt- und Pflegeberufe geworben. Er wollte seine neue Aufgabe entsprechend angehen, betonte Kienle und fügte hinzu: "Trotz ökonomischer Zwänge steht am Theresienkrankenhaus die menschliche Behandlung im Vordergrund, weshalb ich gern die Aufgaben als Chefarzt hier übernehme".