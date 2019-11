Mannheim. (cab) Anfang September hat im Fernsehen die neunte Staffel der Musik-Show „The Voice of Germany” begonnen. Nach dem großen Live-Finale werden die besten und beliebtesten Talente gemeinsam ab dem 6. Dezember auf große Deutschland-Tour gehen. Am 9. Dezember machen sie in der Mannheimer SAP-Arena Station. Die RNZ verlost für diesen Abend fünf mal zwei Eintrittskarten und wünscht schon jetzt viel Glück beim Mitmachen.

Seit 2011 läuft die beliebte Musik-Show im Wechsel auf ProSieben und in SAT.1. In den TV-Folgen lernen die Zuschauer die Menschen „hinter den Stimmen“ immer besser kennen. Sie alle verbindet die Leidenschaft zur Musik und das Ziel, damit auf eigenen Füßen zu stehen. Auf der Tour sind die Finalisten live zu erleben, und auch der vom Publikum gewählte Gewinner der „Wildcard“ ist dabei. Wie die TV-Show, so setzt auch die Konzertreise auf familiäre Atmosphäre. Beide Formate wollen die Herzen des Publikums erobern.

