Mannheim. (dpa) In Teilen Mannheims fiel am Montagabend der Strom aus. Betroffen waren die Stadtteile Käfertal, Vogelstang, Waldhof und Sandhofen. Das teilte die Polizei mit.

Ein technischer Defekte in einem Umspannwerk in der Brandenburger Straße war die Ursache. Die MVV nahm das defekte Umspannwerk außer Betrieb und arbeitete an der sukzessiven Wiederherstellung der Stromversorgung durch andere Quellen.

Durch den Stromausfall kam es zu zahlreichen Fehlalarmen in Einkaufsmärkten. Aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl mussten Personen befreit werden.