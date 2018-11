Am Morgen des 10. November 1938 wurde die Mannheimer Synagoge in F2 verwüstet. Foto: Marchivum

Von Olivia Kaiser

Mannheim. "In Mannheim begannen die Gewalttaten am 10. November bei Sonnenaufgang", schreibt Géraldine Schwarz in ihrem Buch "Die Gedächtnislosen" über die Progromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. "Drei Synagogen wurden zerstört, eine von ihnen sogar mit Sprengsätzen pulverisiert, Männer wurden festgenommen, um sie später ins Konzentrationslager Dachau zu verschleppen." Ihr Großvater Karl Schwarz war in jener Nacht nicht zu Hause bei seiner Frau Lydia, sondern auf einer Geschäftsreise im Schwarzwald. Begleitet wurde er von Julius Löbmann, einem jüdischen Unternehmer, dessen Mineralölfirma Karl und ein Kompagnon im August 1938 für 10.353 Reichsmark gekauft hatten.

Géraldine Schwarz. Foto: privat

Géraldine Schwarz hat ihren Großvater nie kennengelernt. Er starb noch bevor sie 1974 geboren wurde. Von ihrem Vater Volker erfuhr die Journalistin, dass ihr "Opa" von der Arisierung der Betriebe profitiert und eine Firma erstanden hat, die der jüdische Besitzer unter normalen Umständen nie veräußert hätte. "Ich war noch sehr jung, als ich das gehört habe", erinnert sich Schwarz. "Wirkliche Nachforschungen habe ich erst angestellt, als ich begann, für mein Buch zu recherchieren."

Géraldine Schwarz ist in Straßburg aufgewachsen. Ihre Mutter ist Französin. Durch ihre Schulzeit und Sozialisierung in Frankreich sowie regelmäßige Besuche in Mannheim, wo die Familie Schwarz ein Haus im Stadtteil Neckarstadt-Ost besitzt, hat die Autorin erfahren, wie beide Nationen sich mit den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs auseinander gesetzt haben. "Ich wollte aufzeigen, wie unterschiedlich die Erinnerungskultur in den beiden Ländern praktiziert wird."

Schwarz’ These: Wo die Geschichtsaufarbeitung so gut wie nicht stattgefunden hat, haben die Rechtspopulisten umso mehr Erfolg. Das zeigt sie an den aktuellen politischen Entwicklungen in Frankreich, Österreich, Ungarn und Italien, aber auch Deutschland, wo Geschichtsrevisionismus immer salonfähiger wird.

Ihre Familiengeschichte bettet Schwarz, die heute in Berlin lebt, dabei in den größeren Kontext ein. Die Journalistin und Autorin zeigt am Beispiel ihrer deutschen Großeltern Karl und Lydia, wie leicht es war, ein Mitläufer zu sein - und wie die Nazis durch die Arisierung jüdischen Besitzes ein ganzes Volk zu Mittätern gemacht haben. Mit ihrem Vater durchsuchte sie Kisten und Aktenordner im Keller des Familienhauses und fand viele Aufzeichnungen und Briefe. Daraus konnte sie rekonstruieren, was sich damals abgespielt hat.

Karl war Mitglied in der NSDAP, wobei seine Enkelin davon ausgeht, dass dies weniger seiner Gesinnung, sondern den Vorteilen, die eine Parteimitgliedschaft mit sich brachte, geschuldet war. Er nutze die Gunst der Stunde, um mit einem Kollegen die Mineralölfirma Siegmund Löbmann & Co am Industriehafen zu kaufen. Im August 1938 hatten die Verfolgung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung in so beängstigendem Maßzugenommen, dass die Brüder Siegmund und Julius Löbmann keinen anderen Weg sahen, als ihre Firma zu verkaufen, um mit dem Erlös mit ihren Familien Deutschland verlassen zu können.

Um ihn bei ihren Kunden bekannt zu machen, unternahm Julius mit Karl mehrere Geschäftsreisen - obwohl dies damals für Juden natürlich verboten war. Karl deckte Julius bei diesen Reisen. Es ist ein Paradox der Zeit, dass Karl, obgleich er wohl kein Antisemit war, keine Gewissensbisse hatte, aus dem Leid der Löbmanns wirtschaftliche Vorteile zu ziehen. "Nach der Progromnacht hören diese Reisen dann aber auf", weiß Géraldine Schwarz.

Die Autorin hat die Geschichte der Löbmanns recherchiert: Sie wurden, wie die meisten Mannheimer Juden, am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert. Später wurde die Familie getrennt und kam in unterschiedliche französische Lager, bis sie nach Auschwitz deportiert wurden. Überlebt haben nur Siegmunds Frau Irma, weil sie krank in einem Hospital in Aix-en-Provence lag, und Julius, dem die Flucht aus dem Lager Les Milles gelungen war. Nach Kriegsende emigrierte er in die USA.

1948 bekam Karl einen Brief aus Chicago. Julius forderte Reparationszahlungen. Der Briefwechsel zwischen Julius’ Anwalt und Karl ist ein peinliches Zeugnis der Verdrängung des eigenen Tuns der und Bagatellisierung des Schicksals der Familie Löbmann. Am Ende bezahlte Karl zwar eine gewisse Summe, fühlte sich aber dabei so, als sei er das Opfer. Von den Gräueltaten der Nazis wollen er und seine Frau nichts wissen. "Weitermachen" heißt die Devise im Haus Schwarz. Eine Geisteshaltung, die typisch war für die Zeit - auch in anderen europäischen Ländern. Indem sie die Geschichte ihrer deutschen und französischen Großeltern erzählt, zeichnet Géraldine Schwarz ein psychologisches Bild der Nachkriegseuropäer und stellt erschreckend einleuchtend dar, welchen Einfluss es auf den aktuellen Rechtsruck in Europa hat.

Info: Mit ihrem Buch "Die Gedächtnislosen" hat Géraldine Schwarz den Europäischen Buchpreis gewonnen. Die Verleihung findet am 5. Dezember im Europäischen Parlament statt.