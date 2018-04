Von Volker Endres

Mannheim. Waldhof-Fans tun Gutes. Im Oktober hatte die Facebook-Fanseite "Working Class 1907" zur Sachspende aufgerufen. "Es gibt Menschen, die kein Zuhause haben. Die jeden Tag und jede Nacht auf der Straße schlafen müssen. Gerade im Winter ist der Bedarf an Schlafsäcken und Decken riesig. Jedes Jahr sterben in Not geratene Menschen an Erfrierungen, weil es an Hilfe mangelt", hieß es da. Und das Echo der Waldhof-Familie auf diesen Aufruf war auch für die Initiatoren überwältigend. So viele Spenden waren da in den letzten Wochen zusammen gekommen.

"Es sind fast 100 blaue Säcke voller Spenden", freute sich Abteilungsleiterin Stefanie Paul, die die Spende gemeinsam mit Vorstand Roman Nitzsch am Samstagnachmittag im Rahmen des Regionalligaspiels der Waldhöfer gegen den SV Röchling Völklingen entgegennahm. "Alle Spenden landen in unseren beiden Kleidungskammern, wo wir sie an bedürftige Menschen weiterverteilen", versprach sie. "Vielen Dank, dass sich so viele Menschen an dieser Spendenaktion beteiligt haben."