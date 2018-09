Von Volker Endres

Mannheim. "Man hat als Waldhof-Fan ja einen gewissen Ruf", sagt Tobias Stahl aus Schifferstadt, und schiebt nach: "Wegen einiger weniger." Der 39-Jährige kämpft gegen diesen zweifelhaften Ruf: "Sowohl der Verein als auch die Fans machen viele tolle Aktionen." Er selbst initiierte gemeinsam mit seinen Mitstreitern der Internetplattform "Working Class 1907" eine Spendenaktion für Obdachlose in Mannheim.

"Es gibt Menschen, die kein Zuhause haben, die jeden Tag und jede Nacht auf der Straße verbringen müssen", heißt es in seinem Aufruf auf der von ihm betriebenen Facebook-Seite. Gemeinsam mit seinem Kollegen James Walker ruft Tobias Stahl dazu auf, warme Kleidung oder Schlafsäcke für Obdachlose zu spenden. Die Idee hat er übernommen: Im letzten Jahr hätten die Fanclubs "Lachgummis und Freunde" sowie "Waldhof Vonne" die Spendenaktion "großartig" durchgeführt.

"Das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb habe ich bei ihnen angefragt, ob sie diese Aktion nicht wiederholen wollen", erzählt Stahl. Als keine Reaktion von den beiden Fanclubs kam, nahm er die Sache selbst in die Hand, startete seinen Spendenaufruf auf der Internetplattform und ist seither förmlich überrannt worden. So beteiligt sich der SV Waldhof selbst. "Ich habe Kontakt zu unserem Geschäftsführer Markus Kompp aufgenommen, und der war sofort mit dabei."

Nicht nur, dass eine der Sammelstellen zu den regulären Öffnungszeiten der Geschäftsstelle auf dem Waldhof-Stammgelände am Alsenweg liegt, der Verein stiftet außerdem symbolische "07"-Fleecedecken in Anlehnung an das Gründungsjahr 1907. Für Tobias Stahl ist der Einsatz des SVW keine Überraschung: "Der Verein ist wirklich unglaublich engagiert, aber leider kommt davon nicht viel draußen an."

Der glühende Waldhof-Fan erinnert sich an einen längeren Krankenhausaufenthalt, während dem ihn gleich mehrere Spieler am Krankenbett besucht hätten. "Ich war eigentlich Anhänger von Borussia Dortmund, aber das Stadion war für mich unerreichbar", gesteht der Rollstuhlfahrer. Ein Nachbar habe ihm dann stattdessen zwei Karten für den damaligen Zweitligisten SV Waldhof gegeben. "Das war am 24. Oktober 1994, gegen Fortuna Köln", erinnert sich der heute 39-Jährige noch immer an sein erstes Mal, auch wenn er die 0:3-Heimniederlage im neu eröffneten Carl-Benz-Stadion am liebsten vergessen will.

"Aber es stimmt, was man sagt: Einmal Waldhof - immer Waldhof. Ich bin einfach hängengeblieben", sagt Tobias Stahl. Und er will "seinem" Verein gerne etwas zurückgeben. Stahl versteht die Spendensammlung nicht nur als Aktion der Fans. "Auch die Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof ist inzwischen darauf aufmerksam geworden", freut sich der Anhänger der "Buwwe".

Bislang können Decken, Schlafsäcke und warme Kleidung im Alsenweg und bei Heimspielen im Carl-Benz-Stadion, etwa am Samstag, 14 Uhr, gegen Hessen Kassel, abgegeben werden. Nun eröffnet auch die Lindenhöfer Gemeinschaft eine eigene Spendensammelstelle im Mannheimer Süden: Die Gaben werden an diesem Samstag, 18. November, 12 bis 14 Uhr, und am 25. November, 14 bis 16 Uhr, in der Lanz-Kapelle in der Meerfeldstraße 87 entgegengenommen.

Und dann gibt es ja noch die große Spendenübergabe beim letzten Heimspiel des Jahres gegen den SV Röchling Völklingen am Samstag, 2. Dezember. "Da kann jeder noch einmal seine Sachen mit ins Stadion bringen", sagt Stahl und ruft zur Solidarität unter den Waldhof-Anhängern auf. Die Übergabe erfolgt dann in der Halbzeitpause im Mittelkreis mit Vertretern der Caritas, die im Anschluss dafür Sorge tragen, dass die Gaben auch tatsächlich bei den Mannheimer Bedürftigen ankommen.

Für die Abgabe von Sachspenden hat der Fanshop im Alsenweg montags (15 bis 17 Uhr), mittwochs(10 bis 13 und 15 bis 17 Uhr), donnerstags (10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr) sowie freitags (10 bis 14 Uhr) geöffnet.