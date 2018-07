Mannheim. (gol) "Klein, aber oho" sollen sie sein, die neuen Abfallbehälter auf den Planken. Rein äußerlich betrachtet sind sie nicht größer als die alten, doch tatsächlich befindet sich unter der Erde ein 1000 Liter fassender Auffangbehälter.

Der große Vorteil dieser unterirdischen Abfallentsorgung: Die Eimer müssen nur noch ein bis zwei Mal wöchentlich anstatt täglich geleert werden. Soweit die Theorie.

Denn bislang ist die begrüßenswerte "Aktion Sauberkeit" ein Torso. Laut Stadtverwaltung sind die Unterflurbehälter eingebaut, allerdings müssen die neuen 37 Einwurfmünder auf die Entsorgung 4.0 noch auf unbestimmte Zeit warten.

Denn ein Streit um das Copyright beim Design der metallischen Zylinder verhindert eine Inbetriebnahme. So lautet die Antwort auf eine Anfrage der Freien Wähler Mannheim bei der Stadtverwaltung.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft improvisiert und hat in einigen der Objekte einen Plastiksack montiert - ganz wie früher in den Drahtmüllboxen. Ein Sprecher des Rathauses: "Die Unterflurmüllbehälter wurden wie geplant an ihren Standorten eingebaut. Es entstehen also zur Zeit keine Mehrkosten".

Allerdings komme es weiterhin zu Verzögerungen bei der Aufstellung der kompletten Einrichtung. Wie lange der Übergangszustand dauert, weiß die Kommune nicht.

Apropos Kosten: Über den Preis der zukunftsweisenden Technik hüllt sich die Kommune in Schweigen. Auf Anfrage heißt es kategorisch: "Wir können keine Einzelkosten zu den Unterflurbehältern nennen. Diese Information fällt unter den Bieterschutz."

Info: In Mannheim werden wöchentlich rund 130.000 Müllbehälter für Restmüll, Biomüll und Altpapier von der städtischen Abfallwirtschaft geleert. Jeder Bürger verursacht pro Jahr rund 200 Tonnen Hausmüll sowie 32 Tonnen Biomüll. Hinzu kommen 129 Tonnen Wertstoffe wie Altpapier, Altglas und Leichtverpackungen für die Gelbe Tonne. Die durchschnittlichen Müllgebühren betragen für einen Vier-Personen-Haushalt im Stadtgebiet derzeit 230 Euro im Jahr.