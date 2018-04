Mannheim. (RNZ) Mit den ersten Frühlingstagen und dem Anstieg der Temperaturen beginnt auch in Mannheim die Strandbadsaison. Besucher des Strandbads im Stadtteil Neckarau, die die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs nicht nutzen, haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf den Parkplätzen an der Freizeiteinrichtung abzustellen.

Diese Parkplätze seien bei gutem Wetter allerdings häufig belegt, gibt die Stadt in einer Mitteilung zu bedenken. Um möglichst vielen Besuchern das Parken vor Ort zu ermöglichen und den "Parksuchverkehr" in diesem Zusammenhang zu minimieren, dürften Autos, wie in den letzten Jahren, in diesem Bereich während der Strandbadsaison bis zu drei Stunden mit Parkscheibe abgestellt werden. Diese Regelung gelte an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr.

Zudem sind im Bereich des beliebten Naherholungsgebietes folgende Verkehrsregeln zu beachten:

Der Strandbadweg muss für Feuerwehr, Notärzte und andere Einsatzfahrzeuge jederzeit befahrbar sein, denn er ist der einzige Rettungsweg des gesamten Strandbadareals. Die Schwerbehindertenparkplätze am Strandbadweg dürfen ausschließlich von Berechtigten genutzt werden.

Besucher- und Rettungsfahrzeuge rund um den Parkplatz am Franzosenweg müssen ungehindert an- und abfahren können. Auch die Bushaltestellen müssen frei gehalten werden. Die ausgeschilderten absoluten Halteverbote sowie die gesetzlichen Regelungen im Bereich der Haltestellen gelten uneingeschränkt auch innerhalb der eingerichteten Haltverbotszone.

In den Waldwegen dürfen keine Fahrzeuge geparkt werden.

Falls die Parkplätze am Strandbad und am rechten Fahrbahnrand des Franzosenweges vollständig belegt sind, besteht nur noch die Möglichkeit, im Bereich der Fahrradständer vor dem Zugang zur Grill- und Sonnenwiese kurz anzuhalten, um Fahrzeuge zu entladen und Mitfahrer aussteigen zu lassen, bevor das Fahrzeug weiter entfernt abgestellt wird.

Um ein geordnetes und möglichst störungsfreies Miteinander aller Besucher des Strandbades sicherzustellen, überwacht der Fachbereich Sicherheit und Ordnung in Abhängigkeit von der Witterung den Verkehr, während Mitarbeiter des Fachbereichs Sport und Freizeit auf den Grünflächen am Rhein präsent sind.

Wer sein Fahrzeug behindernd in sicherheitsrelevanten Bereichen parkt, die ausnahmslos mit Halte- und Durchfahrtsverboten beschildert sind, muss damit rechnen, dass er es nicht an Ort und Stelle, sondern auf dem Kraftwagenhof der Polizei in der Hochuferstraße wiederfindet, kündigt die Stadt an. Die Kosten für das Abschleppen eines Fahrzeugs belaufen sich auf gut 220 Euro.

Man appelliere zudem an alle Strandbadbesucher, keine Essensreste herumliegen zu lassen und vor allen Dingen die Wildgänse nicht zu füttern. Das Futter ist in den wenigsten Fällen gesund für die Tiere. Brot beispielsweise enthält für Vögel zu viel Salz und quillt im Vogelmagen auf.

Durch das üppige Nahrungsangebot wächst die Population vor allem von solchen Arten, die heimische Arten verdrängen. Es werden nicht nur Ratten angelockt, sondern auch die Verschmutzung der Wege und Liegewiesen durch Vogelkot nimmt stark zu.