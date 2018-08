Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Andreas Hofmann und Shanice Craft, die beiden Medaillengewinner der Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft (MTG) bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin, saßen am gestrigen Freitag bereits wieder im Flugzeug. Schon am heutigen Samstag steht für die beiden der nächste Wettkampf an: Der Silbermedaillengewinner im Speerwurf startet im englischen Birmingham, die Dritte im Diskuswerfen wirft im schwedischen Göteborg. Für die Athleten geht es nach dem Saisonhöhepunkt auch darum, "auf Tingeltour zu gehen", wie MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen erklärte, um ihre Leistungen sprichwörtlich zu versilbern. Speerwerfer Hofmann etwa hat in seinen vollen Terminkalender mit vier Meetings in zwei Wochen einen weiteren Wettkampf in Polen reingequetscht, weil der finanzielle Anreiz, dort zu werfen, einfach sehr verlockend war, wie er erzählt.

Den Donnerstagabend aber verbrachten Hofmann und Craft noch in Mannheim. Sie und die anderen EM-Teilnehmer der MTG waren zum Empfang der Stadt Mannheim und des Hauptsponsors MVV geladen, der den Vertrag mit der Leichtathletik-Abteilung bis 2020 verlängert hat.

Hofmann und Craft zogen das Hauptaugenmerk des Interesses auf sich. Georg Müller, der Vorstandsvorsitzende der MVV und Gastgeber am Donnerstag, betonte aber, dass "sicherlich die Podiumsplatzierungen im Vordergrund stehen, aber auch die anderen Leistungen top waren".

Zu dem Empfang gekommen waren auch Hürdensprinterin Ricarda Lobe (Platz 5), die 400-Meter-Läuferinnen Nadine Gonska und Hannah Mergenthaler (jeweils 6. in der Staffel), Jessica-Bianca Wessolly (Halbfinal-Aus über 200 Meter) sowie Patrick Domogala (Vorlauf-Aus mit der Sprintstaffel).

Mit den beim Empfang entschuldigt fehlenden Sportlerinnen Fabienne Amrhein (11. im Marathon), Jacqueline Otchere (Qualifikations-Aus im Stabhochsprung) und Alexandra Burghardt (Ersatzläuferin der Sprintstaffel) stellte die MTG 10 von 125 Athleten im deutschen Aufgebot. "Das sind 8,5 Prozent des Nationalteams. Oder eine kleine eigene Mannschaft", wie Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht anmerkte. Mit zweimal Edelmetall habe sich Mannheim im Medaillenspiegel gut platziert und einige Nationen hinter sich gelassen.

Mannheims Erster Bürgermeister lobte die Vorbildfunktion der Athleten. "Für die Jugend sind Sie Botschafter. Für viele Jugendliche, die viel Zeit vor elektronischen Geräten verbringen, zeigen Sportler wie die erfolgreichen Leichtathleten, dass man im Sport etwas erreichen kann. Das sollte den Nachwuchs motivieren."

In Berlin sind nicht alle Träume der MTG-Athleten in Erfüllungen gegangen, denn der eine oder andere hatte sich bei der EM mehr erhofft. Trotzdem erlebte die Leichtathletik-Abteilung des Mannheimer Vereins die erfolgreichsten vier Wochen ihrer Geschichte: Sie gewann sechs Mal Gold bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg Ende Juli, stellte mit zehn Athleten die größte Gruppe für das deutsche EM-Aufgebot und holte nun zwei Medaillen in Berlin.

"Und das sind alles Athleten, die seit vielen Jahren bei der MTG sind", erklärte Leistungssportchef Harksen und fügte an: "Die sind alle bei uns groß geworden. Das sind keine zugekauften Athleten." Die Sportler selbst waren nicht nur von ihren eigenen Erfolgen beeindruckt, sondern auch von der Stärke der MTG in diesem Jahr: "Andere Athleten haben uns schon darauf angesprochen, dass dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften gefühlt bei jeder Siegerehrung ein Mannheimer auf dem Podium stand", sagte Diskuswerferin Shanice Craft. Ähnlich sah das auch Speerwerfer Hofmann, der Minuten brauchte, um seinen vollständigen Feier- und Empfangsmarathon in den Tagen nach seinem Silbermedaillengewinn am Donnerstag vor einer Woche wiederzugeben.

Er freut sich, dass nun zwei Wettkampf-Wochen folgen: "Nach dem Saisonhöhepunkt ist man schon gechillter drauf. Aber gewinnen will man immer." Eine gute Einstellung, um im kommenden Jahr ähnlich erfolgreich zu sein.