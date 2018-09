Von Harald Berlinghof

Seit Anfang März schon müssen die Mannheimer in der Mannheimer Fußgängerzone Planken ohne Straßenbahn auskommen. So manchem Flaneur und Einkäufer wäre es gar nicht so Unrecht, wenn es nach Abschluss der momentanen Umbauarbeiten auch so bliebe. Denn es gibt durchaus Beispiele landauf landab, wo Fußgängerzonen auch ohne Straßenbahn funktionieren.

In Mannheim hat man sich 1975 dafür entschieden, die Straßenbahn auch in Zukunft durch die Haupteinkaufsstraße der Stadt fahren zu lassen. Doch während der gegenwärtigen Umbau- und Neugestaltungsmaßnahmen mit zahlreichen Baustellen ging das nicht. Das wird sich aber in rund sechs Wochen wieder ändern. Denn zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes ab dem 20. November sollen die Bahnen wieder durch die Planken rollen, wie mit den Mannheimer Einzelhändlern verabredet. "Das ist ein wichtiges Etappenziel beim Plankenumbau", so Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City.

Ein weiterer Meilenstein wird sein, dass die Baustellen in den Planken zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes abgebaut werden und sozusagen in Winterschlaf gehen. Erst ab dem 8. Januar wird der Umbau der Planken, sofern es die Witterung zulässt, wieder aufgenommen und soll bis zum Frühjahr 2019 zu Ende gebracht werden.

Seit gestern ist zusätzlich eine knallrote Stadtbahn in Mannheim und der Region unterwegs, die sozusagen den Plankenumbau im Auftrag der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft erklärt. "Nächster Halt Planken" steht darauf zu lesen. Und als ganz besonderes Schmankerl für alle ÖPNV-Nutzer im Mannheimer Stadtgebiet, können alle Busse und Bahnen der RNV am 25. November anlässlich eines langen Shoppingabends ab 13 Uhr kostenlos benutzt werden. Die Geschäfte schließen an diesem Samstag erst um 22 Uhr.