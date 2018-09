Mannheim. Terry Uttley sitzt gemütlich bei einem Glas Rotwein im Backstagebereich des Capitols. Das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Kultband Smokie bleibt auch wenige Minuten vor dem Auftritt cool. "Wir spielen über 100 Konzerte im Jahr. Lampenfieber kenne ich nicht mehr", sagt der 67-Jährige und nippt an seinem badischen Tropfen. Im Gespräch mit der RNZ erklärt der Spaßvogel der Never-Ending-Tour, warum ausgerechnet die Songs der Britpopper zeitlos sind: "Sie haben einen eingängigen Beat, klare Texte und Refrains zum Mitsingen." Das Publikum im fast ausverkauften Mannheimer Eventtempel sieht das genauso.

Über 40 Jahre nach dem ersten Erfolg rollen Bassist Uttley, Sänger Mike Craft, Gitarrist Mike McConnell sowie Keyboarder Martin Bullard und Drummer Steve Pinell den Nostalgieteppich aus. Und der ist lang. "Wir müssen nicht mehr proben, wir sind perfekt eingespielt", sagt der grauhaarige Frontmann. Arrogant? Von wegen! Jeder Titel, jeder Break sitzt.

Dass die Ur-Band schon seit drei Jahrzehnten nicht mehr existiert, stört niemanden im absolut textsicheren Publikum. Die Latte der Hits ist beeindruckend. Keine britische Formation - mit Ausnahme der Beatles vielleicht - hat innerhalb von nur fünf Jahren Blütezeit mehr Top-10-Erfolge vorzuweisen.

Natürlich stehen alle Singlehits auf der Setlist. Von "If you think you know how to love me" über "Don’t play your Rock’n’Roll to Me" bis "Take good care of my Baby" spannt sich der fröhliche Liederbogen. Zwischendurch gibt eine Hommage an Rod Stewart und Creedence Clearwater Revival - passt auch gut in die 70er. Auf der nagelneuen Bühne des Capitols steht eine Band, die mehr als andere durchgemacht hat. Smokie hatte einen Todesfall und nach dem frühen Ausstieg von Sänger Chris Norman einen nahezu kompletten Besetzungswechsel zu verkraften. Doch die treuen Fans spüren nichts davon. Sie sind glücklich bei Schmusenummern wie "Lay back in the arms of someone", tanzen zu "Mexican Girl", oder schwelgen in Tanzschul-Erinnerungen beim Beatfox des Searchers-Cover "Needles and Pins".

Nach eineinhalb Stunden bester Unterhaltung kommt das Unvermeidliche. Mit "Living Next Door To Alice" besitzt Smokie einen Ohrwurm, der sie niemals loslassen wird. Uttley grinst und kündigt die Schlussnummer so an: "Das Stück kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen." Mike Craft setzt an: "Sally called, when she got the word…" Die Zuhörer lassen nicht lange auf sich warten: "Who the F*ck is Alice?"

In seiner Biografie "Life beyond Alice" will Uttley davon gar nichts wissen. "Die eigentliche Frage muss lauten: ,Who the F*ck is Sally?‘", erzählt er vor der Show. Ein Witzbold eben.gol.