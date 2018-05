Mannheim. (miwi) Es ist ja durchaus so, dass der Inhalt nicht immer halten kann, was der Titel verspricht. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie das "Game of Champions" zeigt, das am 31. Mai möglichst viele Zuschauer in das Mannheimer Carl-Benz-Stadion locken soll. Beim Spiel der Meister sind tatsächlich meisterhafte Fußballer am Start, viele von ihnen wurden in ihrer aktiven Karriere sogar Weltmeister. Ab 17 Uhr (der Anstoß ist für 18 Uhr geplant) werden brasilianische Legenden wie Cafu, Kleberson und Lucio auf eine deutsche Auswahl treffen, in der Mario Basler, Guido Buchwald und Thomas Häßler die Kickstiefel schnüren werden. Mit dabei ist auch Maurizio Gaudino, der in Mannheim geboren wurde.

"Wir sind sehr froh, dass dieses Spiel nicht in Hamburg, Berlin oder München stattfindet, sondern hier in Mannheim", sagt Mitorganisator Frank Schlageter. Mit dem SV Waldhof Mannheim, der das Stadion sowie die Logistik für die Partie zur Verfügung stellt, hatte Veranstalter CM14 schnell einen Partner gefunden. "Wir sind froh, dieses Spiel nach Mannheim holen zu können. Es ist ungewöhnlich, dass wir den Menschen in der Region innerhalb von kurzer Zeit zwei Topspiele anbieten können", erklärt Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp. Der SVW tritt vier Tage zuvor im zweiten Aufstiegsspiel im eigenen Stadion an und möchte da den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt machen.

Nicht in der dritten, und erst recht nicht in der vierten Liga waren die Akteure zu Hause, die beim "Game of Champions" dabei sein werden. Mehr als 1500 Länderspiele haben die brasilianischen und deutschen Kicker gemeinsam absolviert, die sich in Mannheim treffen. Angeschoben wurde das Treffen zu einem Fußballfest von Jorginho, dem Weltmeister aus dem Jahr 1994, der zwischen 1989 und 1995 für Bayer Leverkusen und den FC Bayern München in der Bundesliga spielte. "Ich habe lange davon geträumt, so ein Spiel auf die Beine zu stellen", sagte der frühere Außenverteidiger gestern: "Ich freue mich sehr darauf, Freunde aus Deutschland zu treffen, gegen die ich früher oft gespielt habe."

Der Erlös der Veranstaltung kommt der von Jorginho ins Leben gerufenen Stiftung "stars4kids - Fußballer helfen Kindern" zugute, um bei verschiedenen Projekten in Deutschland und Brasilien Kindern zu helfen. Die Eintrittskarten kosten zwischen zehn und 38 Euro und sind online bereits erhältlich.

Info: Donnerstag, 31. Mai, 17 Uhr: "Game of Champions", Deutschland - Brasilien; Tickets und weitere Infos: www.game-of-champions.de