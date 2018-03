Mannheim. (ger) Im Rahmen der Planungen des S-Bahn-gerechten Ausbaus der Strecke Mannheim-Schwetzingen-Karlsruhe plant die Stadt in Neckarau schon seit Jahren den Bau einer neuen, kombinierten Station mit der Stadtbahn. Mit jetzt vorgelegten neuen Planentwürfen scheint eine Lösung der komplexen räumlichen Probleme endlich möglich zu werden. Trotz Bundesförderung wird der geschätzte Kostenanteil für die Stadt mindestens 6,97 Millionen Euro betragen.

Der S-Bahn Halt in Neckarau ist sinnvoll und wünschenswert, insbesondere in Kombination mit der Stadtbahn-Haltestelle und einem barrierefreien Zugang, betonte ÖPNV-Dezernent Christian Specht beim aktuellen Lagebericht im Hauptausschuss des Gemeinderats. In der Nähe befinden sich in Neckarau große Behindertenwerkstätten mit vielen Menschen, für eine Barrierefreiheit besonders wichtig sei, so der Bürgermeister. "Die Planungen laufen seit acht Jahren, es gab Probleme über Probleme", räumte er Schwierigkeiten bei der Planung ein. Grund ist die räumliche Enge und direkte Nachbarschaft von Bahngleisen, der B 36, einer Stadtbahnlinie sowie einer Fernwärme-Hochdruckleitung.

Die neuen Pläne sehen nun einen Anschluss der Bahnsteige an die RNV-Haltestelle Friedrichstraße über die vorhandene Morchfeld-Unterführung mit Treppen und Aufzügen vor. Notwendig wird offenbar eine Verschwenkung der Bahngleise, die eine Geschwindigkeitsreduzierung der Züge nötig macht. "Wir sind froh, dass auch nach Prüfung der neuen Planungen ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis für das Bundes-GVFG-Programm festgestellt wurde", zeigte sich Specht erleichtert.

Dies bedeutet eine Übernahme von 80 Prozent der geschätzten Baukosten von 17,23 Millionen Euro durch Bund und Land. Der städtische Anteil mit nicht zuwendungsfähigen Baukosten beträgt 5,34 Millionen Euro, dazu kommen für die Stadt die Planungskosten von 1,63 Millionen bis zum Planfeststellungsverfahren 2019. Vermutlich Anfang 2022 könnte dann mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Die Gemeinderäte begrüßten die Pläne und stimmten ihnen einstimmig zu.