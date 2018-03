Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wer weiß schon noch, dass die Trompeterlegende Chet Baker in den 70ern einmal in Mannheim gespielt hat. Vor nur zwei Dutzend Zuschauern übrigens in der "Jazzcorner" am Tattersall. Im Publikum saß damals die ebenfalls längst verstorbene Lokalgröße Hans "Doddler" Laib. Der Club "Ella & Louis" im Keller des Kongresszentrums Rosengarten will diesem Musikgenre wieder eine Heimat geben. Im September steigen die ersten Konzerte und Musiker Thomas Siffling verspricht große Namen.

Wer die Verträge unterzeichnet, will der renommierte Trompeter und Organisator noch nicht verraten. Doch fest steht: Es wird nicht gekleckert. "Wir werden zum Auftakt unser ansonsten konservatives Finanzkonzept durchbrechen", erklärt Siffling. Um das ambitionierte Projekt zu stemmen, hat er 21 stille Gesellschafter aus der Metropolregion um sich geschart und eine Gesellschaft gegründet. Alle Sponsoren wüssten aber, dass keine Rendite zu erwarten sei. Mittelfristig müssten öffentliche Gelder fließen, um "Ella & Louis" auf die "europäische, vielleicht sogar weltweite Clubkarte für die Größen des Jazz" zu bringen.

Momentan spielt im Bauch des Kongresszentrums freilich eine andere Musik. Die Handwerker geben den Ton an und gestalten das frühere Lokal "Fire & Fun", über zehn Jahre als Getränkelager genutzt, zur Location um. 199 Plätze wird es geben, wenn in sechs Monaten "Jazz, der niemanden erschreckt", den Auftakt macht. Zwei Tage pro Woche stehen Livebands auf der Bühne. Die IG Jazz, bislang in der "Klapsmühl’" unterwegs, wird dann im neuen Club beheimatet sein. Sifflings Ziel: Einen ganz besonderen Treff in der Unesco City of Music bieten, um die Mannheimer Livekultur auf eine neue Ebene zu heben. "Ich sehe eine gesellschaftlich relevante Spielstätte für Jazz", blickt er mutig voraus. Der Geschäftsführer des Rosengartens, Johann W. Wagner, früher eher ein Rockfan, ist längst auch vom Jazzvirus infiziert. Seit bekannt ist, dass "Ella & Louis" kommt, habe er unglaublich viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen. "Der Tenor: Das war längst überfällig und knüpft an die Tradition der Mannheimer Jazz-Clubs an. Das gibt uns mächtig Rückenwind", sagt Wagner, dessen Haus die Umbaukosten finanziert.

"Eine tolle Atmosphäre" verspricht sich auch Bastian Fiedler, ebenfalls Geschäftsführer des Rosengartens. Neben den regelmäßigen Konzerten stehe der Raum auch für Abendveranstaltungen während der zahlreichen Kongresse zur Verfügung. Um die Ausnahmerolle von "Ella & Louis" zu unterstreichen, will das angrenzende Dorint-Hotel Weine aus der Region und einen neuen, speziellen Mannheimer Gin auf die Karte setzen.