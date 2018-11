Mannheim. (rnz) Bei der Bürgerinformationsveranstaltung zur geplanten Rheindammsanierung in den Mannheimer Stadtteilen Neckarau, Niederfeld und Lindenhof im Juli mit über 400 Teilnehmenden hatten viele Anwohner deutlich gemacht, dass sie große Bedenken haben, was die Rodung von Bäumen auf und neben dem bestehenden Damm betrifft. Deshalb hatte Armin Stelzer, der Referatsleiter des zuständige Landesbetriebs Gewässer im Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe, ein weiteres Gutachten in Aussicht gestellt.

Ob Bäume durch andere technische Bauweisen erhalten werden können, soll das Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Rahmen des Gutachtens beantworten. Das ist nun in Auftrag gegeben worden, wie das RP am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Die Aufgabenstellung an das KIT sei in Absprache mit der Stadt Mannheim erfolgt, heißt es weiter. Im Dezember werden die ersten Ergebnisse des Gutachtens im Projektbegleitkreis vorgestellt, Vertreter der Stadtverwaltung werden anwesend sein. Das RP lege bei dem weiteren Prozess großen Wert auf Transparenz, betonte ein Sprecher.

Auf der Projektseite im Internet sind alle Präsentationen sowie die Protokolle aus dem Projektbegleitkreis veröffentlicht, ebenso wurden die Dokumentationen der Bürgerinformationsveranstaltungen nun um die Veranstaltung im Juli ergänzt und können eingesehen und heruntergeladen werden. Vor der Antragstellung auf Planfeststellung hat das RP eine abschließende Bürgerinformationsveranstaltung geplant, die voraussichtlich im Sommer 2019 stattfindet. Dann wird über den aktuellen Stand der Planung informiert.

Info: Die Projektseite mit Informationen zum Vorhaben ist im Beteiligungsportal unter www.rp-karlsruhe.de - Beteiligungsportal - Dammertüchtigungsprojekte zu finden.