Von Harald Berlinghof

Mannheim. Man stelle sich vor: Nachts in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (rem) erwachen die Mumien zum Leben. Dann spielen sie Karten und erzählen sich schaurige Witze aus uralter Zeit. Ihr Lachen hallt durch die menschenleeren Räume des Zeughauses. Dieses etwas abgewandelte Szenario ist entlehnt aus dem "Nachts im Museum"-Filmen und hat eine gruselige Nähe zu dem Grimm-Märchen "Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen". Nicht abschrecken - auch nicht vom mystischen "Fluch des Pharao", ließ sich rem-Präparator Matthias Feuersenger. Ein Jahrzehnt lang ist er den jetzt nach Mannheim zurück gekehrten Mumien von Ausstellungsstation zu Ausstellungsstation hinterher gereist, um die Transporte der empfindlichen Stücke zu beobachten und insbesondere die kritischen Momente beim Ein- und Auspacken zu überwachen.

Mitanpacken ist dabei gefragt. Und so manche der Mumien hat einen "charakteristischen und eigentümlichen Geruch" an sich, wenn man ihr zu nahe kommt. Als "penetrant" bezeichnet der Mumienbeauftragte des Museums den Geruch. "Ich kann damit umgehen", sagt er. Handschuhe beim Verpacken der Mumien sind fast immer Pflicht. Einen Mundschutz benötigt man nicht, glaubt er. Immerhin ist der Fluch des Pharao, den man lange Zeit auf Schimmelpilzsporen zurück führte, inzwischen längst ins Reich der Fantasie verwiesen.

Viel größer ist die Gefahr, dass den Ausstellungsstücken etwas passiert. Deshalb werden sie in luftgefederten Klimakisten transportiert, die Unterlagen sind anatomisch ausgeformt und weich gepolstert. Mit Gurten werden die Mumien zusätzlich in ihren sogenannten Mumiensärgen gesichert. Die bekannteste Mumie der Welt, den Bozener Ötzi, kann man in Mannheim nicht zeigen. Zu kompliziert wäre sein Transport in seiner eisgekühlten Klimakammer.

Zu der verantwortungsvollen Aufgabe kam Matthias Feuersenger, weil er als Präparator im Museum eigentlich dafür prädestiniert schien. Wenn man den Beruf des Tierpräparators über Jahre hinweg gelernt hat wie Feuersenger, dann verliert sich die Abscheu oder Abneigung gegen mumifizierte Körper. Nicht ganz, aber doch ein Stück weit. "Es gibt große Unterschiede auch bei den Mumien, die jetzt bald hier in Mannheim gezeigt werden", gesteht er zu.

Mit Tiermumien kann man relativ gelassen umgehen. Bei mumifizierten menschlichen Körpern ist das anders. Aber das Äußere spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle. Mumien, die eher von ihrer Farbe an Erde oder Gestein erinnern sind emotional offenbar leichter zu verkraften als Mumien, die eher an kürzlich Verstorbene erinnern. Eine Lieblingsmumie hat Feuersenger nicht, aber die ungarischen Gruftmumien, die aus dem 18. Jahrhundert stammen und damit noch gar nicht so alt sind, mag er am wenigsten. "Die sehen aus wie Oma und Opa. Mit denen bin ich nie richtig warm geworden. Das ist grenzwertig", findet der Experte.

Rund 50 Ausstellungsstücke werden in Mannheim ab dem 16. September in der Ausstellung "Mumien - Geheimnisse des Lebens" gezeigt. Etwa die Hälfte der Exponate stammt aus dem eigenen Mumienbestand, der im Jahr 2004 im Depot wieder entdeckt wurde. 2007 wurden sie in einer Ausstellung gezeigt. Seiher ist die Ausstellung mit wechselnden Ergänzungen in Museen in aller Welt gezeigt worden. Jetzt kehrt sie nach Mannheim zurück und wird im Zeughaus noch einmal präsentiert. Insbesondere die wissenschaftlichen Untersuchungen an den Körpern sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Feuersengers nächste Aufgabe ist die Überwachung des Transport der Ausstellung "Eiszeit Safari". 15 bis 20 Großexponate, Rekonstruktionen von Mammut, Wollhaarnashorn und Großskelette, müssen verpackt und verladen werden. "Mit viel Hauruck und vielen Menschenhänden", sagt er lachend.

Info: www.rem-mannheim.de