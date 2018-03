Von Sabine Sipos

Mannheim. Von kleinen Macken und großen Gefühlen erzählt das Programm "Freispiel" von Reinhold Beckmann. Aus der Unnahbarkeit des Fernsehens zieht es ihn nun auf einer Deutschlandtournee in die Nähe des Publikums. Das ist durchaus nicht neu, denn Eingeweihten sind seine musikalischen Ausflüge bekannt. Der kompetente Fußballexperte und Moderator unterschiedlicher TV-Formate lässt hören, dass sich Sport und Musik nicht ausschließen müssen. Bewiesen wurde das von Beckmann und seinem Partner, Johannes Wennrich, im Casino des Mannheimer Capitols. Was sich hier offenbarte, war Beckmann nicht nur von seiner poetischen Seite. Hier stand ein sehr sensibler Mensch.

Man könnte ihn in der Sparte Liedermacher einordnen, doch damit wird man den Inhalten der Lieder nicht gerecht. Beckmann lässt sein Publikum an persönlichen Erlebnissen und Befindlichkeiten teilhaben. Von grandiosem Gitarrenspiel Beckmanns und Wennrichs unterlegt, wurden die Lieder von Jazz, über Blues bis Country serviert. Sanft wünsche er sich im ersten Song "Ich brauch’ Dein Lachen".

Passend zum zweiten Song, in dem es inhaltlich um die verrückte und obskure Zeit ging, erzählte er was sich nebenan im Capitol tat, wo die Stripper von Sixx-paxx eine Show boten, die nur von Frauen besucht war: "So kann man offensichtlich auch Geschlechtertrennung definieren", so sein Kommentar.

Nicht alle Texte waren neueren Datums, und doch waren sie aktuell. "Gangster", so der Titel, beschrieb einen Weg vom Verbrecher über den Loser zum Milliardär, der einer lebenden Persönlichkeit sehr nahe kommt. Die insgesamt zwölf Lieder könnte man mit Reinhold Beckmanns eigenen Worten zusammenfassen als "Geschichten, die das Leben schrieb". Dass er ein Mann ist, der mit Worten umzugehen versteht, dezent manchen Hieb setzt und dennoch Humor verbreiten kann, bewiesen seine Moderationen zwischen den Songs. Sein großes Mitgefühl, dass er in soziale Projekte investiert, fand im "Fluchtlied" passende und tief gehende Worte. Sein Vorschlag: "Warum bekommt nicht die italienische Marine den Friedensnobelpreis für die Rettung von über 4000 Menschen aus dem Mittelmeer?" Warum er aber den Hypochonder-Song "Ich bin meine Sorge" allen Frauen widmete, erschloss sich nicht.

Kein Hehl machte Beckmann aus seiner Herkunft und den damit verbundenen Erlebnissen seiner Jugend - er stammt aus Twistringen nahe Bremen. Was wurde aus den Bewohnern einer WG in Marburg? Man würde staunen! Seine Heimat besang Reinhold Beckmann mit "Landbewohner", "Noch einmal mit Dir nachts durch Bremen" und der sehr witzigen Zugabe über die Metzgerstochter "Charlotte". Es war nicht das letzte Lied an diesem Abend.