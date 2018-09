Von Marco Partner

Mannheim. Irgendwo auf der grünen Insel müssen sie wohl gestanzt werden. Die irischen Sänger mit Gitarre über der Schulter, die als Straßen- und Kneipenmusiker losziehen, um mit ihrer Musik die Welt zu erobern. Und wenn nicht gerade die ganz großen Bühnen erklettert werden, wie bei Bono oder Chris de Burgh, erweist sich Deutschland für die Folk-Feen immer noch als Top-Adresse, siehe Kelly Family, und eben Rea Garvey. Der mittlerweile 45-jährige Sänger füllt auch acht Jahre nach Auflösung seiner Erfolgsband "Reamonn" die Hallen. Am Mittwochabend macht er bei seiner deutschlandweiten "Neon"-Tournee im Rosengarten Station. Und mit rund 4000 Besuchern ist der Saal ausverkauft.

Er trägt inzwischen Dutt, der Lieblingsire der Deutschen, und das Herz am richtigen Fleck. "Ich fühle mich zu Hause bei euch", sagt er in seiner charmanten, angelsächsischen Art - und singt zu den wummernden Trommelschlägen und den kreischenden Gitarren seiner fünfköpfigen Band "Time stands still", "Beautiful Life" oder "Is it love?".

Bei "Armour" verschwindet der stets zwischen Pop und Rock wandelnde Songwriter in einem digitalen Nieselregen und betrauert bei "Hometown" den Wandel seiner geliebten Stadt Dublin, die vor lauter Niederlassungen von Google, Facebook und Co. das Trinken und Feiern verlernt hat.

Das wird zumindest in Mannheim nachgeholt. Zumal Garvey auf zwei Garanten zurückgreifen kann. Wie schon 2013 wird er bei seiner Tour von Ryan Sheridan begleitet. Der ist von Haus aus Ire, begnadeter Gitarrist und hat mit Ronan Nolan auch noch einen rhythmusaffinen Cajónspieler mit im Gepäck. Als Vorband versetzt die Zwei-Mann-Combo die Zuschauer mit ihren im Kolibri-Schlagtempo vorgetragenen Songs wie "Jigsaw" bereits in Ekstase. Nicht von der Hauptbühne aus, sondern auf einem kleinen Podest im Rücken der Besucher. Und die Zuhörer drehen sich abermalig um, als Rea Garvey dort plötzlich auftaucht. Nur mit Gitarre umgeschnallt und einem erfrischend urigen "It’s a good life" auf den Lippen.

Dass die Technik bei dem Bühnenwechsel nicht richtig mitspielen will? Umso besser! "Wie in einer Kneipe", findet Garvey, stimmt den Song aufs Neue an und wird prompt von Sheridan und Nolan begleitet. Es ist ein Bilderbuchweg, vom Roadie zum Rocker, den Rea Garvey gegangen ist. Ein kleines Rock- und Popmärchen, nicht nur, weil er mit sieben Schwestern aufgewachsen ist.

Beim knapp zweistündigen Konzert kommen die irischen Wurzeln oder der besonders markante Überraschungsmoment zwar nur selten zum Vorschein, aber wenn, haben sie es in sich: Mit "Reklamation" von "Wir sind Helden" singt der in Berlin lebende Ire erstmalig auf Deutsch. Und auch "Can‘t say no" natürlich, der Schunkelsong in tiefer Folkrock-Tradition, hebt sich von den anderen Titeln ab. Sonst wirken viele Lieder aber glattgebügelt und austauschbar. Auf den Reamonn-Superhit "Supergirl" wird ganz verzichtet, stattdessen lebt der Abend vor allem von den Zwischensequenzen, wenn der irische Songwriter von seiner Kindheit erzählt oder dazu auffordert, für das Gute im Leben zu kämpfen.

Den größten Song des Abends hebt sich Garvey mit "Wild Love" bis zum Schluss auf. "I never wanna get enough", singt das an diesem Abend ohnehin sehr willige Publikum in Endlosschleife, während der Sänger sich im Kreise drehend über die große Bühne tanzt.

Es ist eine der leider viel zu seltenen Gelegenheiten, bei welchen auch die Bandmitglieder einmal ausbrechen dürfen, um ihre ganze Klasse auszuspielen. Sonst wirkt die Musik über lange Strecken wie in ein enges Radio-Edit-Korsett gezwängt.

Sauber vorgetragen zwar, aber ohne großen Live-Charme, weshalb die kleinen Momente abseits der großen Bühne umso mehr haften bleiben. Und die positive Ausstrahlung des Sängers. Der einmal auszog aus Irland, um die Musikwelt zu erobern.