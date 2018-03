Von Stefan Otto

Mannheim. Am Sonntagabend, zu einer Zeit also, da er sonst regelmäßig als schnöseliger Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Boerne im Münster-"Tatort" zu erleben ist, war Jan Josef Liefers in Mannheim. Der Dresdner Schauspieler und Musiker spielte mit seiner Band Radio Doria im fast ausverkauften Musensaal im Rosengarten. "Schön, wieder in Mannheim zu sein", erklärte Liefers, der als Sänger und Sprecher der Band agiert.

Vor bald 20 Jahren veröffentlichte Liefers mit "Jack’s Baby", seiner ersten Filmregiearbeit, auch seine erste Single. Drei Jahre darauf folgte das englischsprachige Album "Oblivion". Wiederum etwas später gründete er die Band Jan Josef Liefers & Oblivion, die noch bis vor fünf Jahren mit dem "Soundtrack meines Lebens" und gecoverten Liedern ostdeutscher Musiker wie Silly, Renft oder den Puhdys auf Tournee waren.

2014 erschien ihr erstes Album "Radio Doria - Die freie Stimme der Schlaflosigkeit" mit Songs aus eigener Feder. Aus rechtlichen Gründen, weil eine kalifornischen Death-Metal-Band sich den Namen Oblivion schützen ließ, hieß Liefers’ Band fortan Radio Doria. "2 Seiten", die zweite CD der Gruppe, erschien im Spätsommer vergangenen Jahres und kam bis auf Rang 14 der Charts.

"Das zweite Album ist immer das schwerste", zitiert Liefers eine altbekannte Wahrheit. "Gerade deshalb sollte es besonders leicht klingen. Es sollte sich anfühlen, wie eine Hand voller Glückskekse, die man in die Luft wirft. Bloß kein zermürbender Grabenkampf um jeden nächsten Ton und jede nächste Zeile. Alle Songs sollten aus einem großen und guten Gefühl heraus entstehen und später jeden damit anstecken."

Vom "Abendlied" bis zur aktuellen Single "Jeder meiner Fehler" spielen Radio Doria im Rosengarten das komplette neue Album, dazu ausgewählte Songs ihres Debüts. Live, ist sofort zu hören, liegt viel mehr Druck auf dem Schlagzeugspiel von Timon Fenner, das neben Liefers’ Stimme gleich mehrere Songs angenehm dominiert. Nicht umsonst präsentiert der sympathische Bandleader den Drummer als "Puls- und Schrittmacher", ja, als "die DNA der Band".

Der Wormser Leadgitarrist Johann Weiß fehlte, dafür blieben Jens Nickel an der Gitarre, Christian Adameit am Bass und dem Keyboarder Gunter Papperitz die vergleichsweise unauffälligen Rollen zuverlässiger Zuarbeiter zu einem Sound, der sich mit Einflüssen besonders aus den 1980er und 1990er Jahren irgendwo zwischen Schlager und Pop, Formatradio und Open-Air-Bühne, zwischen Pur und Coldplay bewegte.

Für willkommene Abwechslung sorgte ein Akustik-Set, das die fünf Musiker, versammelt in einer Stuhlreihe am vorderen Bühnenrand, mit ihrer humorigen Rubrik "Der Reim muss blei’m" und zahlreichen Bezügen auf Mannheim einleiteten. Selbst die Rockband U2 habe ja einen Song über die Quadratestadt im Repertoire: "Where The Streets Have No Name" (Wo die Straßen keine Namen haben). Im einheitlichen Overall-Outfit, "in intellektuellem Schwarz", so der 53-jährige Schauspieler-Musiker, dirigierte Radio Doria auch die illustrativen abstrakten und figurativen Bilder auf einer großen Filmleinwand und blies schließlich die Kerze aus, die erloschen das Konzert beendete.