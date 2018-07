Mannheim-Rheinau. (pol/van) Offenbar zu tief ins Glas geschaut hat ein Autofahrer am Montagabend.

Wie die Polizei berichtet, soll der 34-Jährige gegen 22.10 Uhr auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz gefahren sein. In Höhe der Haltestelle "Rheinau Bahnhof" verlor er dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in die Metallpfosten der Straßenbahnhaltestelle.

Die 39-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.