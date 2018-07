Kräftig auf die Trommeln haute die Schlagzeugmafia beim Festakt am Freitagabend. Die Drummer haben sich an der Popakademie gefunden. Foto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Udo Dahmen (67) ist seit Gründung der Popakademie deren künstlerischer Direktor und neben Business-Direktor Hubert Wandjo auch Geschäftsführer.

Herr Dahmen, so viel Lob zum Geburtstag der Popakademie. Hat man da überhaupt noch Wünsche?

Udo Dahmen. Foto: vaf

Ja, klar. Wir sind immer dabei, unsere Studiengänge zu aktualisieren, das ist Teil unseres Systems. Dazu müssen wir neue Dozenten hinzu holen, neue Themen erarbeiten, und wir versuchen, selbst den Trends voraus zu sein. Das andere große Thema ist Digitalisierung in seiner ganzen Breite, das betrifft die Logistik des Hauses als auch E-Learning-Konzepte. Selbstverständlich wollen wir auch unsere internationalen Verbindungen ausbauen und uns im wirtschaftlichen und künstlerischen Bereich weiterentwickeln. Da geht es zum einem um den Live-Bereich im Musikbusiness, aber auch die elektronische Musik. Das ist der Bereich, der sich im Pop am schnellsten entwickelt.

Apropos Digitalisierung: Streaming-Angebote im Internet machen es den Musikern immer schwerer, Geld zu verdienen.

Hintergrund > Die Gründung: Die Popakademie ist 2003 im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gestartet. Die beiden größten Gesellschafter der GmbH sind die Stadt und das Land. Im November 2008 ist ein Erweiterungsbau auf der gegenüberliegenden Seite mit einem neuen Tonstudio und dem Kompetenzzentrum für digitale Musikwirtschaft in Betrieb gegangen. Drei Jahre später folgte die Erweiterung [+] Lesen Sie mehr > Die Gründung: Die Popakademie ist 2003 im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gestartet. Die beiden größten Gesellschafter der GmbH sind die Stadt und das Land. Im November 2008 ist ein Erweiterungsbau auf der gegenüberliegenden Seite mit einem neuen Tonstudio und dem Kompetenzzentrum für digitale Musikwirtschaft in Betrieb gegangen. Drei Jahre später folgte die Erweiterung des Hauptgebäudes um zwei Stockwerke. > Die Ausbildung: Fünf Studiengänge bietet die Talentschmiede an: jeweils einen Bachelor- und einen Master-Abschluss für den musikalisch-künstlerischen und für den wirtschaftlichen Bereich, dazu ein Bachelor in Weltmusik. > Die Absolventen: Alice Merton hat mit ihrem Song "No Roots" einen Welthit gelandet. Die Deutsch-Irin schaffte es auf Platz eins der US-Alternativecharts und bekam einen Echo als "Künstlerin national". Joris ("Herz über Kopf") schaffte es in den deutschen Charts ganz nach oben. Konstantin Gropper und sein Musikprojekt Get Well Soon haben bereits fünf Platten veröffentlicht - vier davon schafften es in die Top 20 der Albumcharts. Hinzu kommen die Erfolge ehemaliger Musikbusiness-Studenten wie Konrad Sommermeyer (Manager von Tim Bendzko, Yvonne Catterfeld und Frida Gold) oder Sebastian A. Schweizer, der das Label des Rappers Cro gegründet hat. Und da ist noch Timo Kumpf, der nicht nur Bassist von Get Well Soon ist, sondern auch das Maifeld Derby und das Zeltfestival veranstaltet. alb

[-] Weniger anzeigen

Das stimmt, und deshalb haben wir in der Popakademie von Anfang an darauf gesetzt - und das ist ja ein Teil des Erfolges -, dass wir nur so viele Leute aufnehmen, wie wir auch annehmen, dass sie der Musikmarkt und die Musikszene verträgt. Wir haben für den künstlerischen Studiengang Popmusikdesign 450 Bewerber für 30 Plätze. Von den Auserwählten erwarten wir, dass sie nicht nur eine große Leidenschaft für ihren Job und ganz viel Talent mitbringen, sondern auch ein sehr fundiertes Fachwissen, sodass für sie in vielen Bereichen auch eine lebenslange Karriere möglich ist. Möglicherweise kann man nur in einer gewissen Phase mit eigenen Projekten und der eigenen Firma Geld verdienen. Gleichzeitig können die Absolventen für andere als Musiker, Produzent, Texter oder Komponist tätig sein oder unterrichten.

Gerade in den vergangenen fünf Jahren haben Popakademie-Absolventen Erfolge gefeiert. Woran liegt’s?

Wir haben nichts verändert. Einen kommerziellen Erfolg, wie wir ihn mit Performern aus der ersten Reihe wie Alice Merton oder Joris haben, hatten wir davor nicht - aber von Beginn an Erfolge aus der zweiten Reihe, als Produzenten, Songschreiber und Gastmusiker. Oder nehmen Sie Konstantin Gropper, der mit Get Well Soon im Alternative-Bereich für Furore sorgt. Seine Band und sein Management stammen aus der Popakademie.

Lässt sich Erfolg planen?

Nein. Und wenn uns nachgesagt wird, dass wir eine Art Popfabrik sind und hier stromlinienförmige Popstars ausbilden, dann ist das völliger Quatsch. Wir schaffen inspirierende Freiräume, in denen sich die Musiker bewegen können. Es wird auch niemals irgendein Dozent kommen und sagen: Das muss man aber jetzt genau so machen. Wir stehen den Studenten zur Seite. Sie können Tag und Nacht arbeiten und haben Zugang zu allen Studios. Wir schaffen Vernetzungsmöglichkeiten und haben Werkzeuge entwickelt, dank derer sich die Leute schnell und sehr gut kennen lernen.

Ist ein Leben als Popmusikstudent ein lockeres?

Nein, tatsächlich ist das Studium sehr straff. Wobei eher am eigenen Profil und der eigenen Kreativität gearbeitet wird. Alle, die bei uns studieren, machen vom ersten Tag an ihre Musik. Oder salopp gesagt: Bei uns wird nichts nachgespielt. Gleichzeitig wird den Studenten ein hohes Maß an Know-how vermittelt, ob beim Instrumentalunterricht über das Musikbusiness bis zur Popmusikhistorie. Das alles erfordert von den Studenten ein hohes Maß an Disziplin und Energie.

Wie viele Absolventen bleiben in der Region?

Ungefähr 20 bis 25 Prozent - mit wachsender Tendenz. Konstantin Gropper war ein paar Jahre in Berlin und ist jetzt zurückgekommen. Leute wie er haben die Möglichkeit, wieder an die Popakademie und ihr Netzwerk mit Musikern, Produzenten oder Managern anzudocken.

Die Finanzierung der Popakademie ist bis 2022 gesichert. Wie sieht Ihre eigene Zukunft aus?

Hubert Wandjo und ich haben Fünfjahresverträge. Die reichen bei uns bis zum 1. April 2022. Ich habe keine Verschleißerscheinungen, sondern viel Energie und Spaß und würde gerne weiterarbeiten.

Sie sind Schlagzeuger. Kommen Sie noch selbst zum Musikmachen?

Nein, und ich bedaure das eigentlich auch nicht. Die Popakademie braucht den ganzen Mann. Und auch als Kulturmanager kann ich mich kreativ austoben.

Können Sie uns drei gute Alben empfehlen?

Alle von The National, das neue Album von Get Well Soon ("The Horror") und als Klassiker "Aja" von Steely Dan.