Mannheim. (RNZ) Der morgige Sonntag ist der letzte Badetag in den Mannheimer Freibädern, nur das Herzogenriedbad hat bis Sonntag, 16. September geöffnet.

Im Freibad Sandhofen dürfen am Montag, 10. September, Hunde ins Schwimmbecken. Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim hat sich aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr dazu entschlossen, wieder ein Hundeschwimmen anzubieten und öffnet das Freibad Sandhofen von 14 bis 18 Uhr für den besten Freund des Menschen. Die Vierbeiner können sich im Nichtschwimmerbecken austoben und schwimmen.

Die Lampertheimer DLS Hunde & Welpenschule veranstaltet Hunderennen in den Klassen "Welpen" (bis Ende des vierten Lebensmonat), "Mini" (bis 35 Zentimeter), "Midi" (bis 50 Zentimeter) und "Maxi" (über 50 Zentimeter Schulterhöhe). Die Vierbeiner legen jeweils eine Strecke von 50 Metern zurück, wobei im Zielbereich mit Leckerchen oder Spielzeug angefeuert werden darf.

In jeder Klasse gibt es für die ersten drei Sieger Sachpreise und eine Urkunde. Der Hund muss körperlich fit und agil sein, um an den Start gehen zu können. Die Startgebühr beträgt fünf Euro, die dem Verein Futteranker Mannheim zugute kommen, der sich um die Hunde von unverschuldet mittellos gewordenen Haltern kümmert.

Auch die Mannheimer DRK Rettungshundestaffel ist vor Ort. An deren Infostand können sich Interessierte über das ehrenamtliche Engagement der Hundeführer informieren. Sollte sich beim wilden Herumtollen ein Hund verletzen, wird er dort gleich im Rahmen der Ersten Hilfe versorgt. Wollen die Hundehalter die Erstversorgung ihres Vierbeiners selbst lernen, finden sie am Infostand auch entsprechende Angebote zum Thema "Erste Hilfe am Hund".

Der Stand der Firma Kaju präsentiert Hunde-Mode. Weitere Infostände gibt es unter anderem zur Hundebetreuung und zur Unterwasserfotografie für Hunde. Das Futterhaus bietet gibt Informationen zur ausgewogenen Hundeernährung. Als besondere Belohnung können nach dem Schwimmen Frauchen und Herrchen ein "Dog Gelato" - ein Gourmet-Eis speziell für Hunde - für ihren Vierbeiner kaufen.

Info: Beim Hundeschwimmen besteht im Freibad außer im Freilauf-Bereich und im Wasser Leinenpflicht. An der Kasse werden die Impfausweise auf eine gültige Tollwut-Impfung kontrolliert. Eine Hundehalterhaftpflichtversicherung ist ebenfalls nötig. Der Eintritt ist frei. An dem Veranstaltungstag ist kein "normaler" Badebetrieb.