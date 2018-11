Zahlreiche Bands spielten am Samstag in den Passagen, so auch Silke Hauck. Foto: Gerold

Mannheim. (env) Wer sich bei einem Einkaufsbummel durch die Mannheimer Planken nur auf der Fußgängerzone zwischen Paradeplatz und Wasserturm hält, verpasst Mannheims versteckte Perlen: die Passagen. Anstatt Ketten dominieren dort inhabergeführte Fachgeschäfte. Das jährlich stattfindende Passagenfest soll auf die Vorzüge dieser kleinen Einkaufszentren aufmerksam machen.

Am Samstag luden ÖVA-Passage, Plankenhof, Kurfürsten-Passage, Kunstarkaden und Vetter-Passage zum neunten Mal zum Fest ein. Es seien gerade die inhabergeführten Geschäfte in den Passagen, die Mannheim aus der Beliebigkeit anderer Fußgängerzonen hervorheben, erklärte Lutz Pauels, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim-City, die das Passagenfest veranstaltet. "Hier ist alles unter einem Dach. Wir wollen deshalb ein Alternativprogramm anbieten und die Passagen in den Vordergrund rücken." Das Programm besteht vor allem aus Kunst und Kulinarik.

Doch nicht allen Ladenbesitzern gefällt der Trubel: "Wir bekommen jedes Jahr das Grausen, wenn das Fest stattfindet", erklärt Gudrun Lüder, die Inhaberin des Blumengeschäfts "P‘ti Fleur". Sie machte ihrem Ärger Luft und verwies auf die Zustände in der Vetter-Passage (O7): "Vorne drängen sich alle Stände und wirken wie eine Blockade. Die Kunden kommen nicht bis zu uns durch."

Insgesamt überwogen aber die positiven Stimmen. "Die Passagen verbinden die Impulspunkte in der Innenstadt", erklärte Bürgermeister Lothar Quast (SPD) bei der Eröffnung in der Kurfürsten-Passage. Dabei stand der Veranstaltungsort auf der Kippe: "Ursprünglich wollte die Passage sich diesmal gar nicht beteiligen. Aber wir haben gesagt, dass wir auf jeden Fall dabei sind, und so haben sich nach und nach auch alle anderen Geschäfte beteiligt", erzählt Gerhard Augstein, Betreiber der Weinbar La Vina.

In der Plankenhof-Passage gab es eine Mischung aus Information und Musik: Das Büro der Bundesgartenschau 2023 verteilte Blumen an die Passanten, während Liedermacher Olli Roth seinen Auftritt hatte. "Ich wusste nicht, dass heute Passagenfest ist, aber jetzt finde ich es gut. Vor allem, weil ich Olli Roth mag", erklärte Günter Braunweiler aus Mannheim und unterbrach den Bummel mit der Gattin gern für ein paar Minuten.

"Vor einigen Jahren haben wir das Passagen-Fest zunächst einmal als Experiment begonnen", sagte Lutz Pauels. "Aber die Veranstaltung hat sich hervorragend entwickelt und ist mittlerweile ein fester Bestandteil in unserem Veranstaltungskalender." Er freute sich vor allem, dass diesmal wieder alle Passagen teilgenommen haben. Im Vorjahr waren die Kunstarkaden in N6 kurzfristig ausgefallen. Dafür spielten diesmal gleich zwei Bands. "Erst haben wir Flamenco und dann kommt die Gruppe BigSmall", erklärte Peter Gehrig von der Weinbar Kurfürst von Dalberg.

Im kommenden Jahr wird sich das Passagenfest stark verändern, so Pauels. Dann dann schließt die ÖVA-Passage für zwei Jahre zur Renovierung.