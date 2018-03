Von Gerhard Bühler

Mannheim. Bereits Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass die Mannheimer Stadtverwaltung plant, das halbseitige Parken von Autos auf Gehwegen zu verbieten, um Fußgängern eine bessere Nutzung der Gehwege in der Innenstadt zu ermöglichen. In einem Modellversuch soll das Gehwegparken zunächst in vier Bereichen der Quadrate in den Straßen zwischen F 2 und G 2, G 2 und G 3, S 3 und S 4 sowie R 3 und R 4 verboten werden. Etwa 50 Stellmöglichkeiten fallen dadurch weg. Jetzt wurde das Thema im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung erörtert.

Hintergrund Derzeit gibt es nach Informationen der Mannheimer Stadtverwaltung in den Quadraten 4238 Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum. Auf 35 Prozent dieser Flächen kommt es zu ungeordnetem Gehwegparken. Das sind etwa 1500 Parkplätze. Bei einseitigem Verbot könnte davon circa die Hälfte wegfallen. Um die Geh- und Radwege besser freizuhalten, hat der Bereich Sicherheit und Ordnung seine Überwachung drastisch verstärkt. Im laufenden Jahr sind bereits 22.226 Verwarnungen wegen Parkverstößen auf Gehwegen ausgestellt worden. Im Vergleich dazu gab es im gesamten Jahr 2016 nur 26691 Verwarnungen. ger

Ausgangspunkt sei der 2015 durchgeführte Fußverkehrs-Check, erläuterte der städtische Verkehrsplaner Volker Böhn gegenüber Gemeinderäten in der Sitzung. Dazu komme die steigende Zahl der Gehwegunfälle. Besagte Prüfung in den Quadraten und Neckarau hatte ergeben, dass es für Kinderwagen, Rollatoren und Rollstuhlfahrer aufgrund der vielen geparkten Autos oft kaum noch ein Durchkommen gibt. "Die bisherige Mannheimer Praxis war, das Gehwegparken zu dulden, so lange mindestens eine Gehwegbreite von einem Meter übrig bleibt", sagte Klaus Eberle, Leiter des Bereichs Sicherheit und Ordnung und Chef der Verkehrsüberwachung. "Zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer wollen wir künftig das Gehwegparken in Mannheim nicht mehr dulden. Das ist ein ganz großes Fass, was wir da aufmachen."

Derzeit werde ein Konzept erstellt, das anschließend dem Gemeinderat vorgelegt werde. Die neue Regelung werde sich nur langsam und Bezirk für Bezirk umsetzen lassen, meinte Eberle. Sie soll nach der Innenstadt auch in den Stadtteilen greifen. Zunächst soll ein Modellversuch in den Quadraten starten. "Da werden wir Erfahrungen sammeln und sehen, was für Reaktionen kommen", erklärte Böhn. Für die genannten Straßenzüge in den Quadraten sollen Parkflächen auf einer Fahrbahnseite markiert werden. Auf der anderen Straßenseite wird das Parken verboten und durch Poller verhindert.

"Das ist ein heißes Eisen. Sie werden damit in dieser Stadt nicht durchkommen", prophezeite CDU-Stadtrat Steffen Ratzel. Wenn über die Hälfte der Parkplätze in der Innenstadt verloren gehe, werde die CDU dagegen sein. "Das Blech stapelt sich. Wir müssen mehr davon von der Straße in die Parkhäuser bekommen", so SPD-Gemeinderat Boris Weirauch. "Wir dürfen nicht mit dem Vorschlaghammer vorgehen, sondern müssen die Bürger mitnehmen." Er finde die Maßnahmen richtig gut, signalisiert Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier den Rückenwind seiner Partei. Rücksichtsloses Parken auf Gehwegen sei schon der Normalzustand. Gemeinderäte kleinerer Fraktionen äußerten ähnliche Meinungen. Einen Beschluss trifft der Gemeinderat nach Vorlage des Gesamtkonzepts wohl noch im Sommer.