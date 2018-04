Von Peter Wiest

Mannheim. Es war ein Gänsehaut-Moment gestern Vormittag im Spiegelzelt auf dem Europaplatz - auch wenn es dort noch ziemlich wie auf einer Baustelle aussah. "Show must go on" sang die wunderbare Dorothea Lorene bei der Vorstellung der Neuerungen, mit denen ab dem 25. Oktober der Harald Wohlfahrt Radio Regenbogen Palazzo in seine mittlerweile 19. Spielzeit geht. Dass die Show nach der letzten Rekord-Spielzeit mit gut 50.000 Besuchern weitergehen würde, hatte dabei zu keinem Zeitpunkt infrage gestanden. Dennoch gibt es eine Reihe von Veränderungen - und wie es aussieht, werden sie allesamt dazu beitragen, dass es sogar noch schöner und noch angenehmer wird als bisher schon im Palazzo.

Wie sich gestern zeigte, hat auch einer, der seit fast zwei Jahrzehnten die erfolgreichste Dinner-Varieté-Show weit und breit mit veranstaltet, noch Träume. Für Palazzo-Mitgeschäftsführer Rolf Balschbach erfüllt sich jetzt ein solcher, wie er betonte: "Die letzten zehn Jahre habe ich davon geträumt, dass wir eine russische Schaukel aufstellen könnten in unserem Zelt", strahlte er, "und jetzt haben wir sogar Platz genug für zwei".

Wie das - und vieles andere mehr- möglich wurde, schilderte Geschäftsführer Gregor Spachmann. "Wir wollten mehr Raum und mehr Komfort für unsere Gäste", nannte er die Zielsetzung und betonte: "Uns ging es dabei keineswegs darum, auch noch mehr Plätze als bisher zu schaffen". Die Konsequenz, mit der dabei ans Werk gegangen wurde, ist beeindruckend und brachte sichtbare Erfolge. So wurden neue Logen geschaffen, in denen es jetzt wie im Rest des Zelts deutlich mehr Sitzkomfort gibt. Zusätzlich wurden insgesamt 600 neue Spiegel im Zelt angebracht - was das Ambiente noch heimeliger macht als bisher schon. Außerdem wurden in den hinteren Bereichen auf den Emporen Erhöhungen der Podeste vorgenommen - sodass es jetzt von jedem einzelnen Platz aus absolut freie Sicht gibt auf die Manege. Diese wiederum wurde mit Blick auf neue Show-Möglichkeiten deutlich vergrößert - im Durchmesser um gut zwei Meter. Außerdem wurde das Zeltdach um über einen Meter erhöht. Dadurch können ab sofort nicht nur Show-Acts mit den besagten so genannten russischen Schaukeln stattfinden, sondern es sind auch weitere luftakrobatische Nummern wie etwa dreifache Salti möglich. Sogar ein Trampolin findet jetzt Platz in der Manege. Weitere attraktive Neuerungen beziehungsweise Verbesserungen: Der komplette Teppichboden im Zelt wurde neu verlegt; die Lounge im Eingangsbereich wurde vergrößert - und nicht zuletzt auch der Sound im Zelt wird jetzt noch besser sein als bisher, nachdem große Bass-Boxen direkt in den Boden eingelassen wurden.

Kein Wunder denn auch, dass ein strahlender Rolf Balschbach gestern davon sprach, dass "im Zelt die perfekte Harmonie herrscht und ich seit 19 Jahren zum ersten Mal das Gefühl habe, dass wir uns jetzt hier richtig zu Hause fühlen". Nicht zuletzt auch deshalb versprachen beide Geschäftsführer für die neue Saison "die spektakulärste Show in der gesamten Palazzo-Geschichte" - und wiesen dazu auch noch einmal explizit darauf hin, dass auch das Vier-Gänge-Menü, das einmal mehr Sterne-Koch Harald Wohlfahrt kreiert hat, selbstverständlich nicht weniger spektakulär sein werde.

Info: Palazzo-Show "Baby keep smiling" ab 25. Oktober auf dem Europaplatz am Planetarium. Vorstellungen dienstags bis samstags 19.30 Uhr, Sonntag und Feiertag 18 Uhr. Tickets 01805/609030. www.palazzo-mannheim.de