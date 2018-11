Intime Atmosphäre: Im Spiegelzelt auf dem Mannheimer Europaplatz sind die Gäste den Künstlern ganz nah - so wie hier Sängerin Vashti Curran und den Palazzo-Tänzerinnen. Foto: Gerold

Mannheim. (oka) Fasziniert beobachten die Zuschauer im Spiegelzelt, wie Cai Yong zum Trommelrhythmus seinen Körper verbiegt. Der Gleichgewichtskünstler ist der erste Artist des Abends. Er beeindruckt mit Beweglichkeit, Körperbeherrschung und Ästhetik. Der Chinese gehört zu den Neulingen des Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo, der am Dienstag auf dem Mannheimer Europaplatz am Planetarium in seine 20. Saison gestartet ist. Dafür haben die Palazzo-Macher Rolf Balschbach und Gregor Spachmann ein Programm zusammengestellt, das neue Artisten und Publikumslieblinge der vergangenen Jahre vereint.

Einer von ihnen ist Conférencier Kai Scheffel, der als Heinz-Ehrhard-Hommage charmant durch den Abend führt. Zu ihm gesellt sich das exzentrische Duo Olé. Paul Morocco und Marcial Heredia sorgen mit ihrer anarchistischen Comedy für frischen Wind im Palazzo-Zelt. Sie schrubbeln auf ihren Gitarren Musik der Gypsy Kings und von Ennio Morricone, spucken Ping-Pong-Bälle und werfen Eier. Passend zum Show-Motto "The Power of Love" liefern sie außerdem eine grandiose Version des Police-Songs "Roxanne".

Besonders romantisch wird es mit der Sandmalerin Natalya Netselya. Auf vier Leinwänden können die Gäste beobachten, wie sie ihre Kunstwerke in den Sand malt. Großen Applaus gibt es auch für Jay Niemi, der bereits zum dritten Mal beim Palazzo mitwirkt und zu den beliebtesten Artisten der Geschichte der Dinner-Show zählt. Wie aus dem Nichts zaubert er Tauben und Papageien herbei. Seinen Kakadu schickt Niemi zur Freude des Publikums auf einen Rundflug durch das Spiegelzelt.

Der zweite Zauberer des Abends ist Harald Wohlfahrt, der wieder ein Vier-Gänge-Menü kreiert hat. Die Vorspeise mit anisgebeiztem Lachs auf marinierten Belugalinsen mit Romanasalatspitzen und Mango-Papaya-Chutney ist knackig-leicht, der Zwischengang bestehend aus einem Spieß mit Garnele und Jakobsmuschel an einer Curry Velouté mit Cocobohnen verführerisch cremig. Nach asiatischer Exotik folgt der klassisch-winterliche Hauptgang mit Barbarie-Ente auf Rahmwirsing, eingelegten Backpflaumen und Kartoffelsoufflé mit glasierten Maronen. Den süßen Schluss bildet ein Panna Cotta an exotischem Fruchtsalat mit Himbeerbiskuit und Mangosorbet.

Die Kombination aus Gourmetküche und Artistik ist das Erfolgsrezept des Palazzo. Unverzichtbar sind dabei aber auch Zutaten wie die Kunst, das Publikum immer wieder zu verblüffen. Denn wer rechnet schon damit, dass es möglich ist, in einem Zelt voller Tische und Stühle eine Rollschuhnummer durchzuziehen? Für das Duo Skating Flash kein Problem. Auf einem kleinen Podest wirbelt Leo Jackson im Kreis, trotzt den Fliehkräften und zeigt mit seiner Partnerin Hebefiguren. Hinzu kommt die Liebe zum Detail beim ausgeklügelten Showkonzept, für das die Firma Epicto aus Edingen-Neckarhausen verantwortlich ist. Zur 20. Saison ist die Show so rund wie nie und besticht durch feine Effekte, wie Flammen oder Schneeflocken, die auf das Kleid der Sängerin Vashti Curran projiziert werden.

