Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Amazing", sagte ein Besucher aus den USA beeindruckt. "Manchmal kaum auszuhalten, weil es so schön ist", fand Christa Treiber aus Schriesheim. Die Organisatorin der Internationalen Osteiereiermärkte in Schwetzingen und Mannheim ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckt von den kunsthandwerklichen Kostbarkeiten, die ihre Ausstellerkollegen mitbringen. Am Wochenende war die Festhalle Baumhain im Luisenpark Zentrum des einfallsreichen Eierleis. Das Oval wurde zum Kunst- und Deko-Objekt - und das nicht zur zu Ostern, wie sich in Gesprächen mit den Besuchern schnell herausstellte.

Besucher in Schwetzingen war 2009 auch Ludger Brandt aus Landau. Der technische Redakteur war damals so beeindruckt, dass er selbst kreativ werden wollte. Nichts Nachgemachtes sollte es werden, sondern etwas Neues. Und so entstanden gefräste und gebohrte Gänse-, Enten- und Puteneier. Zarte Schalen im harmonischen Spannungsfeld mit Schrauben, Gewindestäben und Muttern, dekorativ ausgestaltet mit Bernstein, Koralle, Perlen, Perlmutt, oder auch als Ei im Ei. "Voll toll", kommentierte eine junge Frau eines dieser Kunstwerke, aus dessen Spitze eine fein marmorierte Südseeschnecke herauszuwachsen schien.

Auch Ursula Treutler fabriziert generell ausschließlich Unikate. Damit die Tier- und Naturmotive möglichst plastisch herauskommen, färbt die Hobbykünstlerin aus der Nähe von Würzburg Gänse-, Hühner- und Enteneier mit Naturfarben dunkel ein, sodass diese wie Holz anmuten. Mit Tusche werden Stieglitz, Hase, Maiglöckchen, Kastanien oder auch schon mal Tomaten und Radieschen aufgemalt, um anschließend die Formen herauszuarbeiten und mit Buntstiften zu kolorieren. Höhen und Tiefen, und damit die Dreidimensionalität der Motive, entstehen durch unterschiedlichen Druck und dem Winkel, mit dem sie das Kratzmesser ansetzt. "Eierschalen halten mehr aus, als man gemeinhin denkt", lautet ihre Botschaft. Vor fast 40 Jahren hat sie das Oval als ihre ganz persönliche Leinwand entdeckt, und manchmal ist sie fast drei Tage durchgängig damit beschäftigt, eines ihrer Kunstwerke fertigzustellen. Doch auch Heinz Schrader braucht Geduld und eine ruhige Hand für das Spiel mit Eierschale, feinstem Draht und dünnem farbigen Glas. Die sogenannte Tiffany-Technik beherrscht er aus dem Effeff, hat früher Lampenschirme hergestellt und die Glaskunst vor Jahren im Zusammenhang mit einem Ostermarkt im heimischen Biblis eiertauglich und zugleich wunderbar edel und filigran umgesetzt.

Stefano de Bortoli wiederum kann sich stundenlang damit beschäftigen, Berge, Küsten, Seen und Täler mit Acrylfarben auf die Schalen zu zaubern. Der gebürtige Italiener lässt in Aquarelltechnik ganze Märchenschlösser aus dem Wasser wachsen und begeistert nicht nur Nordseefans mit Leuchttürmen und Fischerbooten. "Das ist alles echte Handarbeit", betonte er und beantwortete wie die anderen Aussteller ein ums andere Mal bereitwillig die "Wie geht das?"-Frage. Sein Hobby pflegt er mit großer Leidenschaft. Lauscht klassischer Musik oder einem Hörbuch, während er auf die mit Spezialpaste vorbehandelten Schalen mit feinen Strichen die Perspektiven für seine Landschaften vorzeichnet. "Das bringt mich selbst zur Ruhe, und die Leute schätzen mehr und mehr, dass hier auf dem Markt Dinge gezeigt werden, die in einem kreativen Schaffensprozess entstehen", lautete seine Erfahrung, mit der er unbedingt ein dickes Lob an die Organisatorin verbinden wollte: "Die Märkte von Christa Treiber sind die besten, weil sie hochwertig sind und Charme haben."