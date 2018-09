Veranstalter Arno Kiegele freut sich auch in diesem Jahr auf ein volles Zelt: Er rechnet damit, dass in fünf Wochen alle Tische ausgebucht sind. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. In Mannheim spielt die Musik. Die Stimmungsmusik genau genommen. Bereits zum zehnten Mal holt Veranstalter Arno Kiegele bayrische Oktoberfeststimmung in die Quadrate. Beim Mannheimer Oktoberfest vom 19. Oktober bis zum 10. November kreisen im Festzelt in der Theodor-Heuss-Anlage die Maßkrüge, entführen Lederhosen und Dirndl hinein in die alpenländische Partykultur.

Nein, es sei kein leichter Weg gewesen, bilanzierte Kiegele vor dem Start der zehnten Auflage und erinnerte an Fehlschläge in den drei Anfangsjahren. Doch spätestens mit dem Umzug auf den Festplatz gegenüber dem Carl-Benz-Stadion waren die Schwierigkeiten vergessen. In jedem Jahr stoßen rund 30.000 Gäste zum "Prosit der Gemütlichkeit" an - gern auch mehrmals am Abend.

"Das Oktoberfest ist ein fester Bestandteil im Mannheimer Veranstaltungskalender. Es war die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt", freute sich Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) deshalb schon jetzt auf die zehnte Auflage.

"Wir sind ständig besser geworden", sagte Kiegele bei der Pressekonferenz knapp sieben Wochen vor dem Start der "Wiesn". Immerhin fühlte er sich gleich drei Seiten verpflichtet: "Wir wollen uns, unseren Gästen und unseren Mitarbeitern Spaß machen." Zu diesem "Spaß" gehören zunächst einmal die festzelterprobten Bands, die an den vier Wochenenden sowie am Mittwoch, 31. Oktober, spielen, von "Münchner G’schichten" über "Frontal Party Pur", "Ois Easy", "Bergluft" und "Blechblosn".

Dazu gehört aber auch der mittlerweile reibungslose Service, bestehend aus bis zu 80 Fachkräften im Zelt. Und dazu gehört jede Menge Technik im Zelt. So haben Kiegele und sein Team dort nicht nur 20 Lastwagenladungen voller Holz für die zünftige Inneneinrichtung verbaut, sondern auch eine Klimaanlage installiert, die Kondenswasser an den Zeltwänden und an der Decke verhindert. "Wir wollen nicht, dass es im Zelt regnet", so Kiegele.

So viel Aufwand zieht Qualität an. So wird zum Jubiläum erstmals mit Sternen gekocht. Chefkoch Tristan Brandt, der jüngste mit zwei Sternen ausgezeichneter Küchenchef Deutschlands, hat sich für die Gäste etwas Besonderes einfallen lassen: "Wir servieren auf dem Oktoberfest ein Kalbsrahmgulasch mit Knöpfle und karamellisiertem Spitzkohl", verriet Brandt. Das können sich an den Veranstaltungstagen jeweils rund 3000 Besucher schmecken lassen.

"Wir haben in diesem Jahr einen Veranstaltungstag weniger. Dafür haben wir den Stehplatz-Barbereich ein wenig umgebaut und bekommen so eine Tischreihe mehr ins Zelt", verriet der Veranstalter. Allerdings wirke sich die Qualität auch auf die Preise aus: "Wir liegen mit der Maß Bier in diesem Jahr bei 10,10 Euro und damit erstmals über zehn Euro." Das sei aber im Vergleich zu den Münchner Preisen noch immer günstig.

Und die Stimmung in Mannheim sei dafür deutlich besser. "Münchner Wirte schauen neidisch auf Mannheim", behauptete Kiegele. Er geht davon aus, dass bis zum Fassbieranstich am 19. Oktober wieder alle Tische über das gesamte Fest ausgebucht sein werden. "Aktuell haben wir noch 334 Tische frei, aber im Schnitt werden jede Woche 60 Tische gebucht. Damit wären wir in fünf Wochen ausverkauft." Darauf ein Prosit der Gemütlichkeit.

Info: Tischreservierungen und weitere Informationen unter www.oktoberfest-mannheim.de