Von Volker Endres

Mannheim. Oliver Seel sprüht geradezu vor Energie. Augen und Hände sind in Bewegung. Die Sätze sprudeln nur so aus ihm heraus. "Das ist meine Traumstelle", sagt Seel, der angetreten ist, um in Mannheim etwas zu bewegen. "Gerade für Jugendliche hat Kirche viel zu bieten. In dieser Lebensphase gibt es so viele Fragen und Erfahrungen, bei denen wir sie gut begleiten können. Ich bin für die Jugendarbeit entbrannt."

Oliver Seel ist damit an der richtigen Stelle angekommen. Vor Kurzem wurde der 32-Jährige in einem feierlichen Gottesdienst von Dekan Ralph Hartmann als Mannheims neuer evangelischer Jugendpfarrer in den Dienst eingeführt.

Der 32-Jährige tritt eine besondere Stelle an: Als aktuell einziger Kirchenbezirk in Baden finanziert Mannheim eine 100-Prozent-Pfarrerstelle ausschließlich für die Jugendarbeit. Vorgänger Bernd Brucksch musste sich seine Zeit einteilen, war zugleich noch mit einer halben Stelle als Gemeindepfarrer im Stadtteil Vogelstang aktiv.

In Mannheim ist Seel zwar neu, aber in der Region fühlt sich der in Donaueschingen geborene Seelsorger schon längst heimisch. Bereits im Theologiestudium lernte er, neben Tübingen und Rom, auch Heidelberg kennen, wo er seine heutige Ehefrau traf.

Sein zweijähriges Vikariat verbrachte er in Weinheim, danach war er für 13 Monate "Pfarrer in Probezeit" in der Altstadtgemeinde Heidelberg. "Hier war die ökumenische Jugendarbeit mein Schwerpunkt. Ich habe mich für die Arbeit mit den Jugendlichen begeistert", erklärte er, musste sich aber noch ein wenig in Geduld üben, denn bei seiner zweiten Probestelle in Brühl war die Jugendarbeit nur ein kleiner Teil.

"Es war eben eine klassische Stelle eines Gemeindepfarrers mit der gesamten Aufgabenfülle, bei der die Jugendarbeit nur ein Teilaspekt ist." Aber Seel träumte von mehr, bewarb sich in Mannheim und landete einen Volltreffer: "Diese Position gibt mir die Freiheiten, die ich mir gewünscht habe, mir neue, attraktive Formate auszudenken oder auch alte Modelle wieder mit Leben zu füllen." Allerdings muss er sich dafür erst einmal in der Stadt orientieren. "Mit Mannheim hatte ich bislang wenig Berührungspunkte."

Mit umso mehr Energie ist er deshalb seit Anfang September in der Eingewöhnungsphase. "Ich treffe mich jeden Tag mit Pfarrern und Vereinsvorsitzenden aus den Vororten", erzählt er. Die Verbindung über den Rhein funktioniere hingegen schon: "Mit Florentine Zimmermann", der Jugendpfarrerin in Ludwigshafen, die sich aktuell allerdings in Elternzeit befindet, "habe ich zusammen in Rom studiert."

Auch Schulleitungen gehören nun zu seinem Bekanntenkreis. "Ich denke dabei an Schulkooperationen." Dafür sei es wichtig, dass die Jugendkirche sich wieder dezentralisiere, weggehe von der zentralen Stelle am Speckweg im Stadtteil Waldhof. "Der Standort ist nicht mehr attraktiv - gerade für die Jugendlichen aus den südlichen Stadtteilen", betont Seel. Er wolle die Jugendarbeit deshalb vor Ort stärken.

Genau dafür habe man die Vollzeitstelle eingerichtet, erklärte Dekan Ralph Hartmann, sollen altersgemäße Angebote und Gottesdienste entwickelt und die Verbindung zu den Schulen gestärkt werden. "Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die Verantwortungsträger von morgen. Auch dafür wollen wir ihnen ein werteorientiertes Sinnangebot mit auf den Weg geben", erklärt Hartmann. "Wir haben innerhalb der fordernden Leistungsgesellschaft Räume der Geborgenheit", ergänzt der neue Jugendpfarrer.

Dafür hat er Unterstützung. Denn vier Gemeindediakone sind ebenfalls in der Jugendarbeit engagiert. Auf dem bestehenden Team werde er aufbauen und selbstverständlich erfolgreiche Formate wie etwa die Kindervesperkirche im Dezember fortführen, kündigte Oliver Seel an.

Allerdings räumt er ein: "Die Stelle ist auch eine Art Pilotprojekt und zunächst einmal auf sechs Jahre begrenzt." Der Jugendpfarrer zweifelt aber nicht an einem Erfolg. "Und dann wird die Stelle einfach verlängert."