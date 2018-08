Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es gibt viele Verordnungen und Verbote, die den öffentlichen Raum betreffen: Das Betreten von Rasenflächen, wo Alkohol konsumiert werden darf oder was bei der Verteilung von Werbebroschüren zu beachten ist. Das und noch viel mehr ist in der städtischen Polizeiverordnung festgehalten. Sie steht in bestimmten Abständen auch dem Prüfstand. Einzelne Punkte werden präzisiert oder verschärft, neue Regelungen kommen hinzu. In der jüngsten Sitzung des Mannheimer Gemeinderats haben die Mitglieder nun eine Neufassung der Polizeiverordnung verabschiedet. Etwa ein Dutzend Änderungen wurden in das letztmals 2010 aktualisiert Regelwerk eingepflegt. Die RNZ informiert über die wichtigsten Änderungen:

Alkoholverbot in Wartehäuschen: Es ist untersagt, an Wartehäuschen für Bus und Bahn Alkohol und illegale Drogen zu konsumieren. "Leider konnten wir kein Alkoholverbot am Paradeplatz durchsetzen, aber im Bereich der Wartehäuschen ist das möglich", sagte Christian Specht, Erster Bürgermeister und zuständiger Dezernent. Das Verbot am Paradeplatz ist nicht durchsetzbar, weil es sich um zu wenig Personen handelt, die dort Alkohol trinken und die Zahl der Verstöße zu gering ist. Viele Fahrgäste störten sich an alkoholisierten Personen an den Wartehäuschen. Da Verbot solle das Sicherheitsgefühl stärken, betonte Specht.

Grillen: In Mannheim ist das Grillen auf Grünflächen grundsätzlich erlaubt, eine Ausnahme ist das Stephanienufer am Rhein. Jetzt wurden die Grillregeln jedoch verschärft: Es dürfen nur noch Grillschalen verwendet werden, die einen Mindestabstand von 30 Zentimetern zum Boden haben. So sollen die Rasenflächen geschützt werden. Ähnliche Regelungen bestehen bereits in Heidelberg und Ladenburg.

Betreten von Grünanlagen: In den sogenannten Mannheimer Schmuckanlagen Paradeplatz und Friedrichsplatz ist das Betreten der Rasenfläche eigentlich verboten. Bis jetzt duldet man aber, wenn Bürger sich dort ins Gras setzen. Tätig wird der Ordnungsdienst nur bei groben Verstößen wie beim Grillen oder Fahrradfahren auf der Wiese. Die laxe Verfahrensweise stört jedoch einige Gemeinderäte. "Das sind besonders schützenswerte Anlagen", betonte Steffen Ratzel (CDU). "Es sorgt für Verwirrung, wenn dort Verbotsschilder stehen, aber die Leute trotzdem auf dem Rasen liegen dürfen." Er sprach sich dafür aus, das Verbot durchzusetzen und erntete damit viel Zustimmung.

Neu ist der Passus der "gegensätzlichen Inanspruchnahme" der Flächen. So können nun das Zurücklassen von leeren Pfandflaschen oder das Ablegen von Schlafsäcken - was häufig am Paradeplatz der Fall ist - geahndet werden. Aber soll jetzt rigoros durchgegriffen werden, wenn man sich in der Mittagspause am Wasserturm auf den rasen setzt, um sein Sandwich zu essen? Ganz einig war man sich da im Gremium nicht. Holger Schmid von der Mannheimer Liste regte deshalb an, sich generell Gedanken, wie man mit den Grünflächen der Stadt umgehe.

Rauchverbot auf Spielplätzen: In Städten wie Karlsruhe und Heidelberg ist das Rauchen auf Kinderspielplätzen bereits längst untersagt. Jetzt will Mannheim nachziehen - allerdings nicht in der Polizei- sondern in der Benutzungsordnung. Das verwunderte CDU-Fraktionssprecher Claudius Kranz: "Heidelberg hat das doch auch über die Polizeiverordnung geregelt. Wieso soll das bei uns nicht funktionieren?" Die Polizeiverordnung regle den öffentlichen Raum, die Benutzungsordnung öffentliche Einrichtungen, wie etwas Spielplätze, erklärte OB Peter Kurz. "Die Benutzungsordnung können wir viel enger fassen." Mit Blick auf Heidelberg fügte Kurz hinzu: " Die Tatsache, dass es dort so geregelt ist, heißt ja nicht, dass es auch rechtssicher ist."

Verbot und Kontrolle: Ratsmitglieder mehrerer Fraktionen warfen die Frage auf, was eine Verbotsliste nütze, wenn nicht entsprechend kontrolliert werde. Denn schon jetzt verfüge der kommunale Ordnungsdienst nicht über das dafür notwendige Personal. "Nur wenn die Verbote bestehen, haben Polizei und kommunaler Ordnungsdienst die Handhabe, sie entsprechend durchzusetzen", erklärte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Das ließ Volker Beisel (FDP) nicht gelten: "Wir brauchen nicht mehr Verbote, sondern die konsequente Ahndung von Verstößen." Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte der Neufassung allerdings zu.