Mannheim. (boo) Für Reisende aus der Metropolregion bietet der Hauptbahnhof Mannheim zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember weitere Direktverbindungen in europäische Metropolen an. Einmal täglich fährt dann morgens um 8.46 Uhr ein Hochgeschwindigkeitszug Richtung Schweiz und weiter nach Mailand. In der Gegenrichtung startet der Zug um 11.23 Uhr in Mailand und kommt um 18.10 Uhr in Mannheim an. Möglich macht das eine Kooperation der Deutschen Bahn mit den Schweizer Bahnen SBB und Trenitalia.

Die neue Verbindung nach Italien macht Station in Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Luzern, Lugano und führt weiter gen Süden nach Mailand. In umgekehrter Richtung geht es über Brig und Bern zurück nach Freiburg und in die Metropolregion Rhein-Neckar. Die Fahrt dauert siebeneinhalb Stunden.

Schon jetzt gibt es vom Knotenpunkt Mannheim aus täglich sechs direkte Verbindungen nach Paris und zurück. Ohne Umstieg fahren die Reisenden mit dem ICE oder mit dem TGV (über Straßburg) in etwas mehr als drei Stunden in die französische Hauptstadt. Die Züge sind in der Regel ausgebucht, es empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung. Auch die tägliche Direktverbindung nach Marseille mit dem gemeinsamen Alleo-Tochterunternehmen von Deutscher und Französischer Bahn kommt bei den Bahnreisenden gut an.