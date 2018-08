Mannheim. (RNZ) Fotos einer abenteuerlichen Expedition durch Südamerika, Neuigkeiten von den Mannheimer Mumien und künstlerischer Blick auf den Kommunismus - nach der Sommerpause zeigen die Reiss-Engelhorn-Museen im September drei neue Ausstellungen.

Abenteuer Anden und Amazonas: Vor 150 Jahren brach der Mannheimer Vulkanologe Wilhelm Reiß (1838-1908) zu einer achtjährigen Expedition durch Südamerika auf. Seine Reise führte ihn durch Kolumbien, Ecuador, Peru und Brasilien. Er folgte dem Amazonas und bestieg als erster das rund 5900 Meter hohe Vulkanmassiv des Cotopaxi in Ecuador. Zum Jubiläum präsentiert das Forum Internationale Photographie der Reiss-Engelhorn-Museen einen besonderen Schatz: Erstmals wird eine umfassende Auswahl an historischen Fotografien gezeigt, die Wilhelm Reiß von seinen Reisen mitgebracht hat. Die Aufnahmen zeigen die großen Städte, die reizvollsten Landschaften und spektakulärsten Naturschauspiele. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Porträts. Die Ausstellung ist vom 2. September bis 20. Januar im Museum Zeughaus C 5 zu sehen.

Mumien - Geheimnisse des Lebens: Es war eine Sensation, als im Jahr 2004 zwanzig verschollen geglaubte Mumien in den Depots der Reiss-Engelhorn-Museen wiederentdeckt wurden. Ihre Erforschung war der Beginn eines großen internationalen und interdisziplinären Mumienforschungsprojekts. Seit 2008 sind die Mannheimer Mumien und die Ausstellung auf Tour. Jetzt kommen die Mumien im Herbst zurück nach Mannheim. Zu sehen sind viele neue Forschungsergebnisse und zahlreiche, in Mannheim bisher nicht gezeigte Mumienfunde.

Die Präsentation vereint mehr als 50 Mensch- und Tiermumien. Die Funde stammen aus verschiedenen Naturräumen und Kulturen. Der zeitliche Bogen spannt sich von den Dinosauriern über alte Hochkulturen bis in die Gegenwart. Ein besonderer Fokus der Ausstellung liegt auf der Mumienforschung. Die Ausstellung ist vom 16. September bis 31. März im Museum Zeughaus C 5 zu sehen. Momentan laufen die Vorbereitungen zur Ausstellungseröffnung auf Hochtouren. Interessierte können aber bereits einen Blick in die Ausstellungsräume werfen - und zwar bis 9. September zum Vorzugspreis von 11,50 Euro.

Jan Banning: Red Utopia - Kommunismus 100 Jahre nach der Russischen Revolution: Was ist 200 Jahre nach dem Geburtstag von Karl Marx und 100 Jahre nach der Oktoberrevolution von der großen kommunistischen Utopie übrig geblieben? Nicht viel, sagt Jan Banning. Der niederländische Fotograf dokumentierte und sezierte mit liebevoller Distanz die Welt der kommunistischen Parteien anhand ihrer Büros: Meist dürftig ausgestattete Verwaltungsstuben - ob in Russland, Italien, Portugal, Nepal oder Indien. Seine Bilder zeigen aber auch die Idealisten, die im Zeitalter des entfesselten Kapitalismus ihren Glauben an eine bessere Welt nicht verloren geben. Diese Serie wird erstmals in Deutschland präsentiert. Die Ausstellung Red Utopia ist vom 30. September bis 13. Januar im Zephyr - Raum für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen in C 4 zu sehen.

