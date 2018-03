Von Stefan Otto

Mannheim. Dem Mannheimer Publikum ist die A-cappella-Gruppe Naturally 7 auch durch ihre Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo bekannt. Die musikalischen Sieben und der berühmte Sohn der Stadt sind gemeinsam auf dem Soundtrack des deutschen Animationsfilms "Konferenz der Tiere" zu hören, darunter im Titelsong "Wild vor Wut". Zur Veröffentlichung ihrer CD und DVD "Both Sides Now" gastierten Naturally 7 im fast ausverkauften Mannheimer Capitol.

Bundesweit bekannt wurden die New Yorker zuerst mit der Sarah-Connor-Single "Music Is The Key", die 2003 Platz eins der Charts erreichte, und ganz zuletzt durch ihre ganz besondere, mit Schlagersuperstar Helene Fischer eingesungene Version von Adeles Hit "Hello".

Diese Lieder sangen Naturally 7 vor einem begeisterten Publikum im Capitol jedoch nicht. Sie begannen stattdessen mit Phil Collins’ "In the Air Tonight" und kamen mit Beatle George Harrisons "While My Guitar Gently Weeps", "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel, Gnarls Barkleys "Crazy" oder "Stressed Out" von Twenty One Pilots, einem Potpourri von Coverversionen klassischer und jüngerer Songs, schließlich zu Coldplays epischem Werk "Fix You".

Sie boten Soul mit Titeln von Roberta Flack und den Delfonics, Hip-Hop, Rap mit Kurtis Blow und Grandmaster Flash, gedachten der jamaikanischen Abkunft ihrer Vorfahren mit Reggae und der britischen Herkunft einiger Mitglieder mit Stings "Englishman in New York".

Dabei kleben sie mit ihren Covern niemals am Original, sondern spinnen mit ihren erstaunlichen Stimmen ein sehr luftiges Gewebe rund um das Vorbild, mal näher dran, mal weiter weg, und gestalten auf diese Weise gelungene Hommagen und experimentierfreudige Paraphrasen zugleich.

Weil die Sänger stets gedehnte Maxi-Versionen bieten, waren es vergleichsweise wenig Titel, 18 an der Zahl, die beim langen Konzertabend im Capitol zu hören waren. Dafür brachten Naturally 7 raumfüllend vollen Klang und satten Sound, auch wenn sie die Mikrofone mal beiseite ließen, wie bei "Going Home", dem Largo aus Antonin Dvoráks Sinfonie "Aus der Neuen Welt".

Dabei ersetzen Naturally 7, "die Band ohne Band", ein ganzes Orchester, wenn sie mit ihren Stimmen und Mundwerkzeugen eine Vielzahl von Instrumenten täuschend echt imitieren. Drums und Percussion, E-Gitarren, Posaune, Mundharmonika oder selbst das Scratching des Hip-Hop, das sich aus dem Mund von Rod Eldridge so anhört, als käme es direkt vom Plattenspieler. Nur daran, die Klänge eines Klaviers oder Saxofons täuschend echt nachzuahmen, seien sie bislang gescheitert, gestand er lachend.

Was die natürlichen Sieben boten, war nicht nur gefühlvolle, groovende Musik, sondern immer wieder auch den Überraschungseffekt, wenn sie allein kraft ihrer Münder gleichsam "unmenschliche", weil ursprünglich instrumentale Töne erzeugten. Zur nächsten Adventszeit, kündigten sie an, wollen die sieben Musiker erstmals eine Reihe von Weihnachtskonzerten in Deutschland geben.