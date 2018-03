Von Jan Millenet

Mannheim. Thilo Eichhorn bringt so ziemlich alles mit, was sich die Leiterin des Kulturamtes, Sabine Schirra, wünscht. Er ist Musiker, er hat Kultur- und Medienmanagement studiert, er kennt sich bestens in der bundesweiten Musikszene aus, und er hat schon selbst diverse Events veranstaltet. Und so war es für die Mannheimer Kulturamtsleiterin auch keine Frage gewesen, den 31-Jährigen einzustellen. Er besetzt nun eine Stelle, die vor allem für die freie Kunstszene in Mannheim geschaffen wurde. Eichhorn soll sie stärken, fördern und unterstützen.

In der freien Szene ist der junge Mann schon lange kein Unbekannter mehr. Seit 2007 ist der gebürtige Karlsruher freiberuflicher Musiker. Er ist unter anderem Gründer, Bandleader, Komponist, Arrangeur und Schlagzeuger des Mumuvitch Disko Orkestar, das zu einer festen Mannheimer Musikgröße geworden ist. Mit der Band Prevarious tritt er als Keyboarder und Sounddesigner auf. Mit den Soundgenerators schlägt er karibische und afrikanische Töne an, was genau in sein besonderes Interessengebiet fällt: die Weltmusik. Und genau diesen Bereich soll Thilo Eichhorn ebenfalls stärken.

"Weltmusik umfasst für mich die Vielfalt der musikalischen Ausprägung sämtlicher Kulturen", umschreibt der 31-Jährige einen ziemlich schwer zu fassenden Begriff. Und gerade diese Vielfalt gebe es in Mannheim, wo bekanntlich ziemlich viele Kulturen aufeinander treffen. "Gerade in der Musikstadt Mannheim muss dieses Potenzial sichtbar gemacht werden", erzählt er überzeugt von einem seiner Ziele.

Doch die freie Szene umfasst bei weitem nicht nur die Weltmusiker. Eichhorn hilft in Zukunft auch allen anderen freien Künstlern, die sich an das Kulturamt wenden. Sei es, um sie bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten zu unterstützen oder bei der Akquirierung finanzieller Mittel. Denn auch das ist sein Spezialgebiet. Aufbauen kann er dabei auf seinen eigenen Erfahrungen als freier Künstler, aber auch auf sein Studium. Seine Masterarbeit widmete sich dem Crowdfunding als Instrument zur "bürgerlichen Gestaltung des Kulturraums", wie er es etwas sperrig formuliert. Kurz gesagt: Er hilft Künstlern dabei, Geld für eigene Projekte herbeizuschaffen - etwas, das er als Musiker selbst schon oft durchlebt habe.

"Viele freien Künstler haben oftmals nicht die Zeit, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wo sie eventuell Fördermittel herbekommen. Sie haben so schon viel zu tun ", so Thilo Eichhorn. Er stelle nun eine Art Schnittstelle dar zwischen Förderern und möglichen Geförderten. Dabei hält er beispielsweise einerseits im Blick, welche Fördermittel angeboten werden, und andererseits, welche Projekte in Mannheim geplant sind, die möglicherweise für die Förderung infrage kommen. "Oder es melden sich Künstler mit ihren Vorhaben bei mir, und ich schaue, ob es für sie eine Fördermöglichkeit gibt."

Die Chefin des Kulturamtes schätzt dabei das Wissen ihres neuen Mitarbeiters. "Durch seine Erfahrungen als freier Künstler kennt er die Nöte der Kunstschaffenden. Und er kann sich mit ihnen auf Augenhöhe unterhalten und ihnen Unterstützung anbieten."

Für die Bevölkerung dürfte Eichhorns Wirken spätestens um die Weihnachtszeit 2018 sichtbar werden. Einst stellte er mit verschiedenen Akteuren den Stadtteil-Weihnachtsmarkt "Merry Messplatz" vor der Alten Feuerwache mit kostenlosen Livekonzerten auf die Beine. "Diese Veranstaltung wird nun vom Kulturamt übernommen", so Kulturamtschefin Schirra. Und somit bekomme er mehr Handlungsspielraum. Man darf gespannt sein.