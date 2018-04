"Was (W) ist das Problem, was könnte man tun (T), was kann ich für (F) den Platz tun?" fragt sich Detlef Möller. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Eigentlich wäre es der perfekte Treffpunkt für Mannheims Innenstadtbewohner. Ein Café in unmittelbarer Nähe und ein großer Spielplatz. Kiosk und Supermarkt sind ebenfalls nicht weit. Doch weggeworfene Drogenspritzen, Müll und Alkoholflaschen machen den Swansea-Platz beim Quadrat H 6 eher etwas ungemütlich. Möglicherweise gibt das Projekt "Migrants4Cities" jedoch einen Anstoß zum Wandel des Platzes. Am Freitag sammelten die ehrenamtlichen Projektteilnehmer direkt vor Ort Ideen, wie aus dem Swansea-Platz ein richtiger Nachbarschaftsplatz werden könnte.

Mit dem Wetter hatten die Ehrenamtlichen von "Migrants4Cities" an diesem Tag kein Glück. Es war grau und regnete. Dennoch stieß die Thematik bei so manchem Innenstadtbewohner auf Interesse. Einer von ihnen war Detlef Möller. Er schnappte sich einen der Flyer, die die Anwohner mit ihren Beschwerden, Wünschen und Ideen beschriften sollten, und machte sich ans Werk. "Nutzung des Platzes für alle Altersgruppen durch Sicherung der dauerhaften, echten Sauberkeit" lautete sein Beitrag. "Ich würde gerne öfter hierher kommen. Der Platz ist hell und groß und als Treffpunkt ideal geeignet", erzählte Möller. Doch es könne nicht sein, dass die Kinder beim Spielen auf gebrauchte Spritzen treffen oder der Platz morgens mit leeren Flaschen übersät sei, die als Hinterlassenschaften von abendlichen Alkoholkonsumenten zurückbleiben. Genau das hält ihn - und wahrscheinlich auch viele andere - vom Verweilen auf dem Swansea-Platz ab.

"Wir wollen eine Art Werkzeugkasten für die Nachbarschaft entwickeln", erklärte Florian Hutterer von der TU Berlin, die das Projekt "Willkommene Perspektiven - Migrants4Cities" mit der Stadt Mannheim und dem Berliner Inter 3 Institut für Ressourcenmanagement seit einem Jahr durchführt. Mehrere Gruppen, in denen auch Mannheimer Migranten aktiv und ehrenamtlich mitwirken, beschäftigen sich so mit dem Thema "Stadtentwicklung".

Die Swansea-Platz-Gruppe konzentriert sich dabei speziell auf den Bereich "Wohnen". Der Werkzeugkasten richtet sich daher an alle, die sich für eine Verbesserung ihres Wohnumfelds einsetzen möchten. "Dabei wollen wir nicht nur die Probleme und Ideen der Anwohner sammeln, sondern sie dazu animieren, selbst aktiv zu werden", so "Migrants4Cities"-Projektkoordinatorin Lena Werner von der Stadt Mannheim.

Das Wohnumfeld sei ein wichtiges Thema und dabei auch die Nachbarschaftsplätze, erläuterte sie weiter. Doch dafür müssten die Randbedingungen Sicherheit und Sauberkeit erfüllt sein. In Sachen Swansea-Platz hagelt es jedoch in dieser Hinsicht eher Beschwerden. "Und so gehen wir der Frage nach, wie man die Sicherheit und Sauberkeit erhöhen kann." Anhand der Flyer sollten die Bewohner die Problemstellen markieren, die es ihrer Meinung nach zu beseitigen gilt.

Vorerst sei das "Migrants4Cities"-Projekt am Swansea-Platz ein Testlauf, so Florian Hutterer.

Ob sich daraus etwas entwickelt, ist nicht sicher. Doch die Ideen und Anregungen der Anwohner verlaufen nicht im Sand. Sie werden in einer Versammlung am 8. Mai aufgegriffen, bei der die Ergebnisse präsentiert werden. Und möglicherweise entwickeln sich daraus doch schon erste Schritte in Richtung eines schönen Nachbarschaftsplatzes. Detlef Möller würde sich auf jeden Fall darüber freuen. "Man kann jeden Schritt in diese Richtung nur begrüßen", sagte er.

Info: Vor einem Jahr startete "Migrants4Cities" mit der Frage, wie die Stadt von Morgen lebenswerter und nachhaltiger gestaltet werden kann. Seitdem arbeitet ein ehrenamtliches Team von 20 Mannheimern mit unterschiedlichen internationalen Biografien daran, neue Ideen dafür zu entwickeln. Diese Ideen wurden am Freitag an vier Orten in Mannheim getestet. Neben dem Swansea-Platz gab es Aktionsstände auf dem Marktplatz, an der Hochschule im Stadtteil Lindenhof und in der Neckarstadt-West.