Mannheim. Weil er im Oktober 2019 seine Ex-Freundin Selin brutal ermordet haben soll, muss sich seit Mittwoch der Angeklagte Oliver M. vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Schon zum Prozessauftakt kam es zu tumultartigen Szenen. Der 34-Jährige wollte weder Angaben zur Person noch dem Tatgeschehen machen. Daraufhin unterbrach der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz die Verhandlung, da der erste Zeuge erst circa 30 Minuten später geladen war.

Während die Prozessbeteiligten den Saal verließen, stürmte der Bruder des Opfers, der als Nebenkläger auftritt, auf den Angeklagten zu, stieß Drohungen aus und warf mit voller Wucht sein Handy nach ihm. Mehrere Justizbeamte versuchten, den erregten Mann unter Kontrolle zu bringen, doch er widersetzte sich hartnäckig und beleidigte das Personal. Erst als weitere Kollegen zur Unterstützung kamen, konnte er überwältigt werden. Bei der Attacke wurde ein Justizbeamter am Bein verletzt.

Aufgrund dieses "äußerst aggressiven Verhaltens" schloss Rackwitz den Bruder von der weiteren Verhandlung aus, da zu befürchten sei, dass sich Ähnliches wiederholen könnte. Wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht verhängte er eine Ordnungsstrafe von 800 Euro. Zudem forderte Rackwitz Polizisten an, um die Sicherheit der Verhandlung zu gewährleisten.

Mit dem Ausschluss des Nebenklägers folgte der Richter einem Antrag der Verteidigung, die um die Sicherheit ihres Mandanten fürchtete. Rechtsanwalt Steffen Lindberg erklärte, man habe Oliver M. bereits vor einiger Zeit von Mannheim in die Justizvollzugsanstalt Karlsruhe verlegen lassen, da sein Leben bedroht worden sei.

In der Anklageschrift warf Oberstaatsanwalt Peter Lintz dem 34-Jährigen vor, am 27. Oktober 2019 gegen 1.30 Uhr seiner 33-jährigen Ex-Freundin vor deren Haus in der Innenstadt aufgelauert und sie ins Treppenhaus verfolgt zu haben.

Vor ihrer Wohnungstür im dritten Obergeschoss soll er dann mit einem Hammer auf ihren Kopf geschlagen und mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben. Eine Freundin der Toten, die auf deren fünfjährige Tochter aufpasste, kam aus der Wohnung und versuchte, Selin Y. zu helfen. Der Angeklagte soll der Zeugin daraufhin mit dem Messer einen Stich in die Seite zugefügt haben, der die Leber verletzte. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Selin Y. verstarb am Tatort. Die Zeugin sagte bei der Polizei aus, dass Oliver M. der Täter gewesen sei. Ein Sondereinsatzkommando nahm ihn einige Stunden später in seiner Wohnung fest.

Nach der Mittagspause befragte Richter Rackwitz die Zeugin, die ebenfalls als Nebenklägerin auftritt, zu der Beziehung zwischen Opfer und Angeklagtem sowie dem Verlauf des Tatabends. Demnach lernten sich Selin Y. und Oliver M. im Jahr 2016 kennen, beide arbeiteten in einer Spielothek. Es sei eine Beziehung mit "Höhen und Tiefen" gewesen. Die beiden hätten zwar heiraten wollen, aber es sei immer wieder zu Streit gekommen. Schließlich habe sich die 33-Jährige, die nach ihrer Scheidung in der Türkei mit ihrer Tochter zu ihrer Familie nach Mannheim gekommen war, von Oliver M. getrennt.

Dieser habe ihr regelmäßig aufgelauert – vor ihrer Wohnung, beim Einkaufen, am Kindergarten. Das hätten Selin Y. und ihre Mutter erzählt, und einmal habe sie ihn selbst in der Nähe der Wohnung ihrer Freundin gesehen. Nach Angaben der Zeugin ist das Opfer deshalb auch bei der Polizei gewesen, weil es Angst gehabt habe. Am Tatabend sei Selin Y. nach langer Zeit mal wieder ausgegangen, um sich mit Arbeitskollegen zu treffen. Die Zeugin passte auf die kleine Tochter auf, die im Wohnzimmer auf der Couch schlief.

Sie selbst sei wach gewesen, als sie im Hausflur die Stimme des Opfers gehört habe: "Öffne die Tür, der Oliver ist hinter mir." Sie sei zur Tür geeilt, die jedoch abgeschlossen war. Als sie die Tür aufschloss, habe sie ihre Freundin am Boden liegen sehen, der Angeklagte war über ihr. Sie habe versucht, ihn wegzustoßen, daraufhin habe er sich schnell zu ihr gedreht, ihr einen Stich versetzt und gesagt: Normalerweise müsstest du sterben." Dann sei er gegangen.

Die Zeugin leidet noch heute unter den Geschehnissen: Sie ist in psychiatrischer Behandlung und wohnt mittlerweile nicht mehr in Mannheim. Gegen Ende wurde es wieder emotional: Die Aussage der Mutter des Opfers wurde aus Zeitgründen auf den nächsten Verhandlungstermin verlegt. Als sie den Gerichtssaal verließ, hielt sie ein Bild ihrer Tochter in die Richtung des Angeklagten und rief: "Schau genau hin!" Der Prozess wird am 26. Mai fortgesetzt.

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 13.46 Uhr

