Der Kölner Kabarettist Fatih Cevikkollu (l.) und Saliah Özcan (2.v.l.) diskutierten mit Schülern aus Mannheim über ihre türkischen Wurzeln. Saliah Özcan ist in Waghäusel aufgewachsen und mit ihren Backvideos unter dem Namen „Sallys Welt“ bekannt geworden. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim. Sie ist ein populärer Youtube-Star, er ein scharfzüngiger Zyniker. Beide entstammen einer türkischen Gastarbeiterfamilie, und doch blicken Saliah Özcan – die berühmte Bäckerin von "Sallys Welt" – und der Kölner Kabarettist Fatih Cevikkollu ganz unterschiedlich auf ihren sogenannten Migrationshintergrund. Muss man diesen im Sinne der Integration ablegen, oder ist er sogar ein Gewinn für die Gesellschaft? Im Rahmen der Ausstellung "Arbeit & Migration" stellten sich die beiden "Promis" in einer Diskussionsrunde im Technoseum den Fragen von Mannheimer Schülern.

Im Umgang mit Heranwachsenden kennt sich Saliah Özcan aus. Das Referendariat als Lehrerin legte die 33-Jährige erfolgreich ab. Doch als das Warten auf die feste Stelle in ihrer Heimatstadt Waghäusel zu lang wurde, und ein Umzug auch innerhalb Baden-Württembergs nicht infrage kam, fing sie an, Torten und Kuchen vor laufender Kamera zu backen und das ganze 2014 auf Youtube hochzuladen. Die weitere Entwicklung ist bekannt: Heute zählt "Sallys Welt" drei Millionen Follower, ein richtiges Unternehmen mit Merchandise, Back-Shop und 130 Mitarbeitern haben sich Sally und ihr Mann Murat aufgebaut. Über seine türkischen Wurzeln aber spricht der Social-Media-Star eigentlich nie.

Für die 170 Jugendlichen aus sechs Schulen, von denen knapp 90 Prozent auch eine Migrationsgeschichte erzählten könnten, macht sie eine Ausnahme. Mit vier Geschwistern wächst Özcan im beschaulichen Waghäusel zwischen Mannheim und Karlsruhe auf. Genau diese Region würde sie als ihre Heimat bezeichnen. Die Herkunft der Eltern ist in ihrer Kindheit und Jugend nie ein großes Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen muss. Nur drei Mal besucht die Familie ihre Verwandtschaft in der Türkei.

Der Bezug zum Land ihrer Eltern ändert sich erst im Erwachsenenalter. Mit dem Studium und der Beziehung zu ihrem Mann beginnt sie sich auch mehr für die Türkei zu interessieren. "Heute bringen wir unseren Kindern Türkisch bei und machen auch öfter Urlaub dort", verrät sie. Für ihren Vater, der seine Heimat aufgab, um seinen Kindern in Deutschland ein besseres Leben zu ermöglichen, war es zunächst schwer zu verdauen, dass seine Tochter mit Backvideos ihr Geld verdient statt als Pädagogin. "Auf meinen Lehrerberuf war er stolz. Er war doch schon ein Risiko eingegangen, warum sollte ich auch eines eingehen?", fragt sie in die Runde. Der Erfolg aber gibt ihr recht, und auch der Vater ist versöhnt. "Obwohl er bis heute nicht richtig weiß, was ich da eigentlich mache", gesteht sie.

Ganz anders spielte sich die Kindheit für den Kabarettisten Fatih Cevikkollu ab. "Habt ihr einen Migrationshintergrund? Wer definiert das? Ihr oder die Gesellschaft?", möchte er von den Schülern wissen und stellt große Generationsunterschiede fest. Während sich die heutigen Jugendlichen mit internationalen Wurzeln auf eine Zukunft in Deutschland einstellen, stand bei dem Kölner immer die Rückkehr in ein für ihn unbekanntes Land im Raum, die Familie lebte wie auf gepackten Koffern. Ob Nussknacker oder Milka-Tafel: Alles wurde weggepackt und für die kurzen Besuche im 3000 Kilometer entfernten "Zuhause" aufgehoben. "Lohnt es sich dann, die deutsche Schule zu besuchen, Freunde zu haben, draußen zu spielen?", fragt er scherzhaft, doch mit ernstem Unterton. Die deutsche Identität musste sich Cevikkollu selbst hart erarbeiten. "Woher kommst du?" Auf diese Frage antwortet der 49-Jährige heute schlicht mit: "Aus Deutschland. Ja, so sehen die jetzt aus!"

Woher kommst du? Saliah Özcan würde diese Frage mit "Waghäusel" beantworten, und auch ein weiteres Nachfragen erst mal nicht negativ bewerten. Cevikkollu aber erkennt darin schon ein Muster der Alltagsdiskriminierung. "Wenn die erste Antwort nicht akzeptiert oder als falsch ausgelegt wird, empfinde ich das als Problem. Aber nicht für mich, sondern für den Fragenden", betont er. Ob Sally schon wegen ihrer Backvideos diskriminiert wurde, wollen die Schüler wissen. "Ich habe wohl nur 0,1 Prozent Negativkommentare", sagt Özcan. Sie werde aber durchaus auch mit Vorurteilen konfrontiert, und zwar von deutscher wie von türkischer Seite. Bei Clips zum Ramadan, oder zu Christstollen und Weihnachtsdeko. "Dann heißt es: Jetzt ist sie eine Christin geworden."

Wann verliert man seinen Migrationshintergrund? Eine Schülerin aus Serbien, die seit elf Jahren in Mannheim wohnt, stellt als erste die große Frage, um sie dann selbst zu beantworten. "Ich finde, das ist nichts, was ich ablegen muss, um mich integriert zu fühlen. Integration ist ein gegenseitiges Entgegenkommen von mir und der Gesellschaft", sagt die Gymnasiastin. Applaus gibt es dafür nicht nur von Özcan und Cevikkollu, der einen anderen Begriff favorisiert: Deutsch plus. Klingt auch besser und positiv besetzter als ein sperriger Migrationshintergrund.