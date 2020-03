Mannheim. (oka) Der Ministerrat von Baden-Württemberg hat in der vergangenen Woche die neue Mietpreisbremse freigegeben. Sie gilt nun nicht mehr nur für 68, sondern für 89 Städte und Gemeinden. Zu den neu aufgenommenen Städten gehören auch Heidelberg und Mannheim. In den 89 Kommunen darf die Neuvertragsmiete die ortsübliche Vergleichsmiete um maximal zehn Prozent übersteigen. Bezogen auf die Einwohnerzahl repräsentieren diese rund 36 Prozent der Bevölkerung. "Vor allem in den Groß- und Universitätsstädten und deren Umland, aber auch in vielen anderen Kommunen, verzeichnen wir seit Jahren deutlich steigende Mietpreise – besonders bei Neuvertragsmieten. Genau dort setzt die Mietpreisbremse an, die künftig in weit mehr Städten und Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten für Linderung sorgen soll", sagte Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Von den zuvor 68 Gemeinden fallen 31 weg und 52 kommen neu hinzu. Dazu hatte ein Gutachterbüro umfangreiche Daten aller 1101 Gemeinden ausgewertet. Die Stadtverwaltung Mannheim begrüßt die Entscheidung der Landesregierung . "Die Ergebnisse des zugrunde liegenden Gutachtens decken sich mit unseren Erkenntnissen einer zunehmenden Anspannung auf dem Wohnungsmarkt", erklärt Baubürgermeister Lothar Quast. "Dies verdeutlicht auch die Notwendigkeit und Richtigkeit der bereits ergriffenen Maßnahmen zur Entspannung des Wohnungsmarkts, wie beispielsweise das 2017 verabschiedete Zwölf-Punkte-Programm zum Wohnen und die Wohnbauentwicklungen auf den Konversionsflächen". Die Stadtverwaltung prüfe die Einführung weiterer ergänzender wohnungspolitischer Instrumente, merkte Quast weiter an.

Auch der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch freute sich über die Einführung der Mietpreisbremse in der Quadratestadt: "Mannheim gehört offenkundig zu den Ballungsgebieten mit Mietpreisdruck. Die Stadt hat viel getan, aber das Land hätte der Wohnraumsituation schon früher Rechnung tragen müssen." Für ihn ist der Schritt aber längst überfällig, denn Weirauch hatte in der Vergangenheit Hoffmeister-Kraut bereits mehrfach aufgefordert, Mannheim in den Schutzbereich der Mietpreisbegrenzungsverordnung des Landes aufzunehmen. "Uns ist schon lange klar, dass neben den Kaufpreisen auch die Mieten in den letzten Jahren deutlich in die Höhe geschossen sind. Hier hat die Landesregierung viel Zeit vertan, in der die Mieten in unserer Stadt weiter ungebremst gestiegen sind."

Reinhold Götz, Wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, hofft, dass man mit der Durchsetzung der Mietpreisbremse noch besser auf die Mietentwicklung Einfluss nehmen kann. "Allerdings muss gleichzeitig neuer Wohnraum geschaffen werden", betonte er. "Wir wollen, dass vor allem auf den Konversionsflächen Franklin und Spinelli auch bezahlbarer Wohnraum bei Neubauten entsteht. Mit der Anwendung der 30 Prozent Quote darf die Kaltmiete pro Quadratmeter dafür aktuell 7,73 Euro nicht übersteigen."