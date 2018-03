Mannheim/Frankfurt. (dpa) Gut einen Tag nach dem Überfall auf eine Mannheimer Tankstelle sind die drei Räuber weiter auf der Flucht. Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd waren die Männer mit einem Auto nach Hessen geflüchtet - und konnten bis zum Donnerstagmorgen nicht gefasst werden, wie die Polizei mitteilte. Die maskierten Täter hatten am Mittwochmorgen eine Tankstelle in Mannheim überfallen. Danach flüchteten sie über die Autobahn 5 nach Frankfurt und entkamen so der Polizei. Die Beamten konnten nur das Auto der Männer beschlagnahmen, die Täter bleiben flüchtig.