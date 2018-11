Von Marco Partner

Mannheim. Der Start ist geglückt: Mit einem locker-rockigen Auftritt eröffnet Wirtz die Konzerttage des dritten Zeltfestivals auf dem Maimarktgelände. Mal peitschende E-Gitarre, dann wieder zarte Akustik-Saiten bietet die Band um Namensgeber und Frontmann Daniel Wirtz die volle Bandbreite des Rock-Genres - und ist am Mittwochabend vor allem eines: ganz nah dran am Publikum.

Schwarzes Cappy, Vans-Shirt, die Arme tätowiert. Wie ein rockender Skater wirkt der unter anderem durch die TV-Sendung "Sing meinen Song" bekannte Sänger. Dabei singt, brüllt und kreischt der Frankfurter in seinen Liedern doch gegen allen Kommerz und Ausverkauf der Welt an.

Außen harter Rocker, innen weicher Kern: Wirtz ist einer, der mit seiner smarten Strahlkraft scheinbare Gegensätze sprengen kann - und eine Schnittmenge findet zwischen stahlhartem Hardrock und intelligentem Indie.

Aus schmetternden Gitarren und brachialen Beats setzen sich die Opener "Fünfte Dimension", "Kamikaze" und "Wir blieben hier" zusammen, begleitet von einer im Takt klatschenden Kulisse. Dann wechselt der 42-jährige Songwriter die Gitarre, wie so oft an diesem Abend.

Mit der Akustik-Klampfe über die Schulter gespannt, werden auch die Texte einflussreicher: "Sitzen zusammen in ‘nem kleinen Boot und treiben auf den Wasserfall. Belauern uns, sind wie gelähmt - und warten auf den großen Knall", singt er bei "Richtig weh". Stets lässig wie ein Cowboy, hat er das linke Bein auf einer Box abgestützt.

Auch bei "Wer wir waren", dem Wachrüttel-Song "Das verheißene Glück", "Overkill" oder "Keine Angst" entfaltet sich eine erfrischend poetische Kraft. Die Lieder handeln von Wunden, Trennung, Schmerz und Freiheit - immer verbunden mit einer "Scheiß-Drauf"-Moral und "L.M.A.A."-Pointe.

Eines dieser Lieder, bei der wieder die E-Gitarre aufgesattelt wird und komplettes Durchdrehen angesagt ist. Dabei stand der Auftritt noch vor ein paar Wochen in den Sternen. Ende April wurde die gesamte "Die Fünfte Dimension"-Tournee des modernen Barden aus privaten Gründen abgesagt.

Da es sich beim Konzert in der Quadratestadt aber um einen Festival-Gig handelt, blieben die Fans nicht auf ihren Tickets sitzen. Im Gegenteil: Plötzlich schaut niemand mehr zur Bühne. Daniel Wirtz, der hemdsärmelige Deutschrocker, ist mitten unter ihnen, läuft auch bis in die hintersten Reihen - und genießt sichtlich das Bad in der Menge, die Nähe zum Publikum.

"Wie hübsch ihr seid, Mannheim. Ich liebe euch", spricht er ins Mikrofon - ehe er bei "Hier und Jetzt", "Auf die Plätze, fertig, los" oder "10 Jahre" doch wieder den Weg auf das Podest findet.

Mit "Ich bleibe hier", "Frei" und einem wundervoll melancholischen "Nada Brahma" erhält das geliebte Mannheim gleich drei Zugaben. Wirtz spielt bis zu Fingerkrämpfen, schluckt ein paar Magnesiumtabletten und hält bis zum letzten Saitenschlag durch. Ein durch und durch sympathischer Gig und würdiger Start in einen vollgepackten Konzert- und Festival-Juni, bei dem Mannheim seinem Ruf als Musikstadt alle Ehre macht.