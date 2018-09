Nicht ungefährlich: Der Zustand des Holzstegs am Verbindungskanal. Volker Beisel ist enttäuscht, dass die Stadtverwaltung das Areal so stiefmütterlich behandelt hat. Fotos: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheims Problemviertel Jungbusch hat sich in den vergangenen Jahren zum Szenekiez gemausert: Bars haben eröffnet, das Kreativwirtschaftszentrum C-Hub und die Stadtgalerie Port 25 neue Impulse gegeben, und in ehemaligen Industriegebäuden befinden sich nun schicke Wohnungen. Doch eines der ersten Prestigeprojekte im Jungbusch sieht mittlerweile gar nicht mehr prestigeträchtig aus: die Promenade am Verbindungskanal. "Das ist wahrlich kein Schmuckstück mehr", ärgert sich Volker Beisel. Als er sich kürzlich im Jungbusch aufhielt, fiel dem FDP-Stadtrat der schlechte Zustand der Promenade auf, die zur 400-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2007 gebaut wurde.

Die Promenade führt vom Musikpark bis zur Akademiestraße und verläuft parallel zur Hafenstraße. Teilweise verfügt sie über einen Holzsteg, von dessen Zustand Beisel schockiert ist: "Das Holz ist an vielen Stellen verfault. Oft fehlen sogar Planken. Da muss man aufpassen, dass man sich beim Spazieren gehen nicht den Fuß bricht." Übertrieben sind seine Schilderungen nicht:

Nicht ungefährlich: Der Zustand des Holzstegs am Verbindungskanal. Volker Beisel ist enttäuscht, dass die Stadtverwaltung das Areal so stiefmütterlich behandelt hat. Fotos: Gerold

Das Holz ist auf der gesamten Länge des Stegs in schlechtem Zustand und an vielen Stellen von Moos befallen. Für Beisel ein untrügliches Zeichen: "Der generelle Zustand des Stegs ist verlottert und schäbig", bedauert der Stadtrat. Vor einigen Wochen hat seine Fraktion wegen des Zustands der Promenade eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt.

Dort hat man das Problem erkannt: "Der Zustand der Bänke und des Stegs ist nicht mehr zufriedenstellend", bestätigt ein Sprecher der Stadt. Planungen für eine Sanierung oder Erneuerung seien im Gange. "Nach aktuellen Untersuchungen ist die Unterkonstruktion des Stegs schadhaft. Derzeit prüft die Verwaltung, ob noch repariert werden kann oder ersetzt werden muss." Zunächst werde der Fachbereich Grünflächen und Umwelt einzelne Bretter erneuern, um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten. Möglicherweise seien grundlegendere Arbeiten nötig.

Auch der Wildwuchs ärgert Beisel: "Teilweise sprießt das Unkraut mannshoch." Der Sprecher betont: "Die Promenade wird ein- bis zweimal pro Woche von der Stadtreinigung schwerpunktmäßig gesäubert. Der Fachbereich Grünflächen und Umwelt mäht die Grünfläche einmal im Monat. Das Wildkraut wird ein- bis zweimal jährlich entfernt." Beisel kann sich noch gut erinnern, als der Bau der Promenade im Jahr 2004 Thema im Gemeinderat war. Das Stadtjubiläum stand an, und man wollte das damals problematische Viertel aufwerten. "Die Idee war, den Stadtteil ans Wasser zu holen und mit der Promenade einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen", erzählt Beisel.

Den Musikpark und die Popakademie gab es bereits, ebenso das Studentenwohnheim an der Hafenstraße. Da sei es nur logisch gewesen, das Umfeld zu verschönern. Doch Vandalismus ist nach wie vor ein Problem. An einer Stelle des Stegs hat jemand einen Einweggrill aufgestellt, das Holz ist verbrannt. Bei einigen Sitzbänken wurden Latten vorsätzlich herausgerissen. "Das ist ein Problem, aber eines, dem wir uns in vielen Stadtteilen stellen müssen. Das muss dann eben repariert werden", sagt Beisel. Die Promenade am Verbindungskanal kostete 2,4 Millionen Euro und bekam einen Preis von der Architektenkammer Baden-Württemberg für beispielhaftes Bauen. Deshalb kann Beisel nicht verstehen, warum man die Promenade so verkommen lasse: "Das ist leider typisch für die Stadt Mannheim. Es werden teure Prestigeprojekte verwirklicht, doch um den Unterhalt kümmert man sich dann nicht mehr."

Bereits 2015 forderte die Fraktion der Grünen im Gemeinderat, dass die Promenade aufgehübscht wird. "Damals hat man uns vertröstet und versprochen, dass nach Fertigstellung des Existenzgründerzentrums C-Hub Ausbesserungsarbeiten geplant sind. Das C-Hub eröffnete im Sommer 2015. Passiert ist aber dann nicht viel", sagt Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier. Allerdings wird im Bereich des Verbindungskanals noch immer gebaut - derzeit entsteht ein Wohnhaus. "Ein Teil der Fläche wird für Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen", bestätigt der Stadtsprecher. "Wenn die Baustelleneinrichtung entfernt wird, ist eine Sanierung erforderlich." Volker Beisel und Gerhard Fontagnier sind jedenfalls gespannt, ob die Verwaltung diesmal den Worten Taten folgen lässt.