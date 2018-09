"Eine nicht umerziehbare Frau" von Stefano Massini, zeigt das TiG7 auch in dieser Spielzeit. Foto: Tröster

Von Jan Millenet

Mannheim. Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass das Mannheimer Theaterhaus TiG7 im Quadrat G 7 einen Neustart hinlegte. Die Spielstätte, auf deren Bühne bislang hauptsächlich Amateurschauspieler standen, ist längst zu einem professionellen Spielort für freie Theatermacher geworden - ohne dabei die Laien zu vernachlässigen. Somit hat das Haus unter der Leitung von Inka Neubert und Bernd Mand nun zwei Standbeine. Das spiegelt sich auch in der neuen Spielzeit wieder, deren Programm die beiden am Montag vorstellten.

Doch vorerst blickten sie auf die vergangene Spielzeit zurück, in die sie wegen ihres Neueinstiegs viel Arbeit stecken mussten. "Unsere Vorgängerin hat uns nämlich kein Programm oder Ähnliches hinterlassen", sagte Mand. Was ihnen zwar einerseits jede Menge Freiheit bei der Gestaltung schenkte, andererseits aber auch Einiges abverlangte. "Wir haben die letzte Saison daher eher als Testspielzeit angesehen", erzählten sie.

Immerhin besuchten im vergangenen Jahr mehr als 5000 Zuschauer das TiG7. Drei große Produktionen, darunter "Der Reservist" vom belgischen Autor Thomas Depryck oder "Eine nicht umerziehbare Frau" von Stefano Massini gingen über die Bühne. Das TiG7 empfing Gäste wie das Wiener Künstlerkollektiv "Follow the Rabbit" oder rief mit "remix" eine Konzert-Lese-Performance-Reihe ins Leben, die sich unter anderem mit der Wirkung von Text und Musik auf das Publikum auseinandersetzt.

Auch in diesem Spieljahr wird die "remix"-Reihe fortgesetzt. "Bob Dylan backt Apfelkuchen" heißt die neue Folge, die am 16. September ansteht und bei der Dylan-Songs live gespielt, über den "Meister" selbst diskutiert und erzählt sowie tatsächlich Kuchen gebacken wird.

Ab 28. September wird es etwas ernster: "Das Hungerhaus" feiert Premiere und vereinnahmt das komplette Theaterhaus einen Monat lang jeweils an den Wochenenden - vom Foyer über die Bühnen bis zur Werkstatt. Sieben Künstlerteams widmen sich dem Thema "Hunger" anhand von Installationen, Schauspiel oder Performances. "Das Ganze wird in einem Parcours durch das gesamte Haus ausgestellt", erklärte Neubert, die gemeinsam mit Mand die künstlerische Leitung innehat.

Dem "Hungerhaus" folgt die Wiederaufnahme der Eigenproduktion "Eine nicht umerziehbare Frau" der vergangenen Spielzeit. Nicht, weil sonst eine Programmlücke entstehen würde, sondern weil Hausproduktionen nach den ersten Aufführungen nicht wieder im Nirwana verschwinden sollen.

Das Neue lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Mit "Radical Minds", einem Projekt von Pascal Wieandt, das im November Premiere feiert, möchten die Theatermacher ein wenig Ordnung in die Köpfe der Zuschauer bringen. "Sich mit Demokratie beschäftigen" heißt die Devise. "Denn wir befinden uns in einer Zeit, die man nicht wirklich versteht", fügte Neubert hinzu, den Blick dabei auf Phänomene wie Trump oder den "Brexit" gerichtet. Ein weiterer "remix"-Teil mit der Band Erdmöbel beschließt das Jahr 2017 und die erste Hälfte der neuen Spielzeit. Es soll ein intimes Weihnachtskonzert werden.

Im Januar und Februar 2018 finden "Der Reservist" und Massinis Stück im Programm Platz. Außerdem ist ein weiterer Auftritt mit "Follow the Rabbit" Ende Mai geplant. Erstmals ist das TiG7 im Juni zudem Gastgeber des "Schwindelfrei"-Festivals. "Weitere Infos folgen", versprach Mand.

Info: Das Programm sowie Infos zum Ticketkauf gibt es unter www.tig7.de.