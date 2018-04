Von Jan Millenet

Mannheim. "Eigentlich hatte ich hier eine Brücke erwartet", sagt Bernd Pumpe und lacht. Die kleine, 1897 erbaute Altrheinfähre, die Menschen vom Ufer der Friesenheimer Insel nach Sandhofen oder zurück bringt, ist geradezu perfekt dafür geeignet, um ein paar Minuten Luft zu holen und eine wohltuende Langsamkeit zu genießen, die im heutigen Leben oftmals auf der Strecke bleibt. Es ist ein Fünf-Minuten-Kurzurlaub mitten im Mannheimer Industriegebiet.

Auch Bernd Pumpes Frau, Christine Kahle, und ihre beiden Kinder Lukas und Anna genießen die unerwartete Überfahrt sichtlich. Die Sonne scheint. Der Motor tuckert sanft. Die Familie aus Tegte im Münsterland ist gerade unterwegs nach Köln. Mit dem Fahrrad fahren sie vier Tage lang den Rheinradweg entlang. Start war in Ladenburg. Sie haben Glück, dass die Altrheinfähre seit einigen Tagen wieder im Einsatz ist. Denn sonst hätten sie einen Umweg von rund neun Kilometern nehmen müssen - auf einem Weg, der bei Weitem nicht so idyllisch ist wie die Flussquerung mit der Fähre.

"Es geht langsam, aber es hat seinen Charme", sagt Christine Kahle kurz vorm Anlegen auf Sandhofer Seite und lässt sich noch einmal die Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. Die Radler zählen zu den typischen Fahrgästen, die die Altrheinfähre nutzen, denn sie befindet sich mitten auf dem Rheinradweg, der durch insgesamt fünf Staaten führt. Und so sind es nicht nur Radler aus Deutschland, die sich übersetzen lassen, sondern unter anderem auch aus Frankreich, den Niederlanden oder der Schweiz.

"Ab und zu setzen wir auch einen Landwirt mit seinem alten Traktor über", erzählt Fährmann Fatmir Elshani. Gerade für die alten Trekker, die vielleicht nur sechs Stundenkilometer schaffen, ist die Fähre ein Segen. "Die modernen Traktoren fahren außen rum, um von den Feldern auf der Friesenheimer Insel zu den Höfen nach Sandhofen zu kommen", erklärt Elshanis Kollege Andreas Leicht, der beim Tiefbauamt der Stadt Mannheim angestellt ist und sich auf der Grundkettenfähre um die Technik kümmert. "Mit den alten Schleppern wäre das ein enormer Zeitaufwand."

Rund fünf Minuten braucht die denkmalgeschützte Altrheinfähre von einem Ufer zum anderen. Feste Ablegezeiten beziehungsweise einen Halbstunden-Takt gibt es zwar laut Plan, aber Elshani und Leicht richten sich vor allem nach den Fahrgästen. "Wenn drüben jemand winkt, legen wir ab", so der Fährmann. Passagiere haben die beiden über den ganzen Tag verteilt. Am Wochenende seien es vermehrt Radfahrer, so Elshani. Die Besucherzahl hänge jedoch stark vom Wetter ab. "Bei Regen will niemand mit der Fähre fahren", meint der 53-jährige Andreas Leicht, der auch Vertretungsfährmann ist. Selbst ihre Pausenzeit zwischen 13 und 14 Uhr nehmen sie nicht als in Stein gemeißelt.

In der Zwischenzeit habe ein Drei-Zylinder-Hatz-Diesel den alten Einzylinder abgelöst, erklärt Techniker Leicht. Mit ihm zieht sich das 121 Jahre alte Wassergefährt an einer Grundkette am Rheinkilometer 431 entlang, kann also nicht von der Strömung abgetrieben werden. 45 Fahrgäste finden Platz auf dem 25 Meter langen und sieben Meter breiten Boot. Insgesamt dürfen es nicht mehr als zehn Tonnen Gewicht sein, die transportiert werden. Das Einzelgewicht eines Fahrzeugs darf 4,2 Tonnen nicht überschreiten. Obwohl die Transportpreise dieses Jahr etwas erhöht werden mussten, ist die Fährfahrt immer noch ein Schnäppchen. 50 Cent zahlt beispielsweise ein Fußgänger für die fünfminütige Erholungsfahrt. Zwei Euro kosten Autos mit Fahrer, Radler zahlen einen Euro. "So günstig bekommt man das auf anderen Fähren nicht", sagt Andreas Leicht und lächelt.

Ein Lächeln haben beide übrigens immer auf Lager. "Wir machen oft Spaß mit unseren Gästen. Das gehört dazu", erzählt Fatmir Elshani. "Wo wollt Ihr hin? Nach Venedig?" frage er hin und wieder seine zugestiegenen Gäste und sorgt damit für Heiterkeit, denn die Umgebung ist alles andere als venezianisch. Die Rückmeldungen der Passagiere seien daher auch positiv. "So schön wie eine kleine Kreuzfahrt" bekommen die beiden immer mal wieder zu hören. Und das ist gar nicht mal so übertrieben.

Info: Für weitere Fragen zur Mannheimer Altrheinfähre und den Überfahrten steht Fährmann Fatmir Elshani unter 0152/244 012 57 zur Verfügung.