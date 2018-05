Von Jan Millenet

Mannheim. "Bitte nicht berühren!" oder "Fotografieren verboten!" sind übliche Hinweise, die in Museumsausstellungen zu sehen sind. Besonders junge Menschen würden aber gerne berühren oder Fotos von interessanten Objekten machen. Denn sonst könnte ein Museumsbesuch schnell langweilig werden. Tatsächlich geht es auch anders: Bei der neuen Mitmachausstellung "Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co.", die nun im Reiss-Engelhorn-Museum in D 5 zu sehen ist, ist das Berühren und Fotografieren der Ausstellungsstücke nicht nur gewünscht, sondern fast schon Gebot.

Mal einen Dino füttern, einen Tiger streicheln oder sich von riesigen Meeressauriern fressen lassen - die neue Ausstellung macht es möglich. Doch was riskant klingt, ist ziemlich harmlos. Denn die eigentlichen Abenteuer spielen sich vor allem auf den Fotos ab. Dafür dienen große fotorealistische Bilder als passende Kulisse. Die zweidimensional gemalten Szenen entfalten auf den Handy- oder Kamerabildern einen überraschenden 3D-Effekt. Allein schon das "posen" vor der Kulisse macht den Kinder und Jugendlichen allerdings schon einen riesigen Spaß.

"Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt", sagt Museumsdirektor Wilfried Rosendahl und erklärt, dass "Einfach tierisch!" an die Familienausstellung "Total genial" anknüpfe. Auch wenn der Spaß an erster Stelle steht, lernen die Ausstellungsbesucher dennoch jede Menge. Kleinere, aber den Leser nicht erdrückende Begleittexte vermitteln Wissenswertes von der Zeit der Saurier bis heute, von den Tiefen des Ozeans bis hoch in die Lüfte oder von der Savanne Afrikas über den chinesischen Bambuswald bis ins heimische Maisfeld. Eindrucksvolle Objekte wie der Abguss eines T-Rex-Schädels oder das Skelett eines Flugsauriers bringen den Besuchern dabei die Giganten der Vorzeit nah. Und auch da ist das Berühren erwünscht. Denn nur so kann man erleben, wie sich eine Haihaut anfühlt oder der Zahn eines Mammuts. Bei einem Quiz können die Gäste ihr neues Wissen sogar unter Beweis stellen.

"Man kann so viele Posen machen. Auf den Fotos sieht das dann richtig echt aus", erzählen der zehnjährige Ian und der elfjährige Yannick begeistert. Die beiden Fünftklässler des Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasiums durften die Ausstellung mit Mitschülern schon im Vorfeld durchforsten, denn die Schule ist Kooperationspartner. "Richtig super" finden die beiden vor allem, "dass man hier so viel anfassen darf". Dank des Gymnasiums habe man bei der Konzeption der Ausstellung die Sichtweise der jungen Menschen mit einbringen können, erklärt Wilfried Rosendahl. So sei "Einfach tierisch!" in dieser Form und Zusammenstellung eine Premiere. Und ein kleiner Hinweis darauf, dass die Reiss-Engelhorn-Museen auch im naturkundlichen Bereich gut aufgestellt sind. Einige der Objekte wie beispielsweise der Hirnabdruck eines Stegosaurus oder der Tyrannus-Schädel stammen aus der hauseigenen Sammlung. Um sich vom Fotoshooting ein wenig zu erholen, hält die Ausstellung obendrein eine Lese- und Spielecke bereit. Mit inbegriffen sind ein Bällebad und eine Kletterwand sowie passender Lesestoff.

Info: Die Ausstellung "Einfach tierisch! Spaß mit Dino Panda und Co." läuft bis 10. März 2019 im Reiss-Engelhorn-Museum Weltkulturen D 5. Die Vernissage findet am Sonntag, 13. Mai, ab 16 Uhr im Anna-Reiß-Saal des Museums statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.rem-mannheim.de