Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Hälfte der Planken-Neugestaltung ist bereits geschafft. Der Stolz ist Anja Ehrenpreis anzusehen, als sie diese Nachricht verkündet. "Wir haben jetzt auch schon einige fertige Flächen. Die Umgestaltung ist gut erkennbar." Besonders froh ist die Baustellenmanagerin der Stadt Mannheim darüber, dass die Pflasterarbeiten im Bereich der Straßencafés auf der Seite der P-Quadrate pünktlich zu Beginn der warmen Jahreszeit abgeschlossen wurden. Zu Jahresanfang waren die Planungen deshalb neu abgestimmt worden. Man wolle, dass den Gastronomen so wenig Einbußen wie möglich entstünden, betont Ehrenpreis. Auf der Seite der O-Quadrate wird im Bereich der Cafés deshalb mit dem Umbau bis zum Spätherbst gewartet.

Die Quadrate P1, P2, P3 und große Teile von P7 sind fertig. Verzögerungen gab es im Bereich P4 und P5. Bei den Tiefbauarbeiten sei man auf ein Brunnenbauwerk gestoßen, von dem niemand gewusst habe, dass es dort existiere, erzählt die Baustellenmanagerin. "Der Rückbau hat uns ein paar Wochen Zeit gekostet." Sie rechnet damit, dass der Bereich in circa einer Woche vollendet ist. Das bedeute eine Verzögerung von etwa vier Wochen, aber: "Insgesamt liegen wir voll im Zeitplan."

Die Verzögerung durch das schlechte Wetter im Februar habe man ausgeglichen und die Arbeiten an den neuen Baufeldern pünktlich begonnen. Deshalb rechnet sie auch weiterhin damit, dass die Umgestaltung der Planken Anfang April 2019 abgeschlossen ist. Auch zwischen P5 und P6 wird derzeit noch gebaut. "Das ist sehr aufwenig", so Anja Ehrenpreis. "Gas und Wasser sind bereits verlegt, aber wir haben hier eine Gleisquerung, deshalb ist auch ein Stück zwischen O6 und O7 abgesperrt."

Mittlerweile hat die Plankensanierung auch die O-Quadrate erreicht. Am Paradeplatz haben bereits die Arbeiten begonnen, ebenso im Quadrat O 3. Das Ziel ist es, so viele Baufelder wie möglich bis zum Stadtfest fertig zu stellen. Denn Mannheim feiert von 25. bis 27. Mai - und die Festmeile sind dann wie immer die Planken. "Während dieser Zeit gibt es wieder eine Pause, so wie bereits an Fasching", sagt Anja Ehrenpreis. Nach dem Stadtfest geht es wieder mit Hochdruck weiter, dann beginnen auch die Arbeiten im Bereich O7.

Die Begrünung an den beiden Plankenköpfen, also die dem Wasserturm zugewandten Teile der Quadrate P7 und O7, ist abgeschlossen. Noch sind die Beete durch einen Bauzaun abgetrennt, das dient dem Schutz der jungen Bepflanzung, die sich nun verfestigen muss. Die Bauzäune blieben bis nach dem Stadtfest stehen, betont Anja Ehrenpreis. Die Planken-Seiten beider Quadrate sind derzeit mit Palmenkübeln gesäumt. Das ist nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch ganz praktische Gründe: "Die Pflanzenkübel schützen die darunter liegenden Baumscheiben", erklärt die Baustellenmanagerin. Die Bäume in diesem Bereich werden erst im Oktober gepflanzt. So lange stehen dort die Palmen.

Ein weiteres wichtiges Datum im Zeitplan des Planken-Umbaus ist der Zeitraum zwischen Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), und Montag, 4. Juni. Dann werden die Gleispflasterstücke im Bereich D1 und E1 am Paradeplatz eingesetzt. In dieser Zeit können dort keine Stadtbahnen fahren. Das betrifft die Linien 2 und 6. Sie werden umgeleitet. Der Stadtbahn-Verkehr durch die Breite Straße und in den Planken funktioniert wie gewohnt. Die Line 6 wird über den Hauptbahnhof, die Line 2 über den Marktplatz umgeleitet.

"Das Datum haben wir in Abstimmung mit dem Einzelhandel festgelegt", betont Anja Ehrenpreis. "Durch den Feiertag, den Brückentag und das Wochenende sind weniger Menschen mit der Bahn unterwegs." Über das verlängerte Wochenende wird in komprimierten Arbeitsschritten zunächst die Asphalteindeckung ausgebaut und dann das neue Gleispflaster verlegt. Pünktlich zum Berufsverkehr am 4. Juni ab 4.30 Uhr fahren die Stadtbahnen dann wieder nach dem regulären Fahrplan.

Im Infobüro in O2 konnten sich Interessierte über den Stand der Sanierung informieren. In den Spitzenzeiten Ende 2017 waren es teilweise 182 Personen, die das Büro pro Woche besuchten. Als dann im November die Stadtbahnen wieder regulär fuhren, ebbte der Besucherstrom ab. Deshalb wird das Büro zum 30. Juni geschlossen. Für Ehrenpreis ein gutes Zeichen: "Das bedeutet, dass der Informationsbedarf gedeckt ist."

Info: Wer sich trotzdem über die Sanierung der Planken informieren will, kann das im Internet unter www.planken-mannheim.de tun.