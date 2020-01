Chisinau ist die Hauptstadt von Moldawien. Das Land gehört nach wie vor zu den Armenhäusern in Europa. Foto: Stadt Chisinau

Von Sarah Porz

Mannheim. Die Partnerschaft zwischen Mannheim und der moldawischen Hauptstadt Chisinau entstand unter speziellen Bedingungen. Denn als die Städtepartnerschaft besiegelt wurde, lag Chisinau noch hinter dem Eisernen Vorhang. Bereits 1985 wurden bei den Internationalen Kulturtagen erste Kontakte zwischen beiden Städten geknüpft. Der Vorschlag zur Städtepartnerschaft kam dann sogar aus Moskau.

Am 3. Dezember 1989 wurde diese offiziell von der Vorsitzenden des Stadtsowjets, Helena Apostol, und dem damaligen Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder begründet. "Ohne Glasnost und Perestroika wäre diese Partnerschaft damals nicht möglich gewesen", erklärt Rüdiger Finke, Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften Mannheims.

Chisinau ist die Hauptstadt der Republik Moldau (Moldawien) und hat rund 660.000 Einwohner. Moldawien liegt zwischen Rumänien und dem Schwarzen Meer, die Amtssprache ist rumänisch. Die wirtschaftlichen Hauptzweige sind Maschinenbau, Elektrotechnik, Baugewerbe und Weinbau. Kulturell bietet Chisinau Theater, Museen und Bibliotheken und ist Sitz der größten Universität des Landes mit 20.000 Studenten. Sehenswert sind die Kathedrale, der Triumphbogen und die zahlreichen großen Parks.

Einst unter den Fittichen der Sowjetunion, war die Republik Moldau nach deren Fall ein unfassbar armes Land. Deswegen waren die Anfänge der Partnerschaft mit humanitärer Hilfe verbunden. Unter der bürgerschaftlichen Initiative von Luitgard Schmitt, Leiterin der Moldawienhilfe Mannheim, fuhren zwischen 1991 bis 2011 insgesamt 38 Konvois mit 163 Lastwagen Hilfsgüter nach Chisinau. Die Laster waren beladen mit medizinischem Material, Medikamenten, Decken und Kleidung – fast alles von Privatleuten gespendet. Vor Ort gründete Luitgard Schmitt medizinische Institute, Kinderheime und Suppenküchen. "Trotz manchmal schwieriger Bedingungen wie schlechtem Wetter oder Einreise- und Zollschwierigkeiten setzte sie ihre Initiative fort", betont Finke und ist begeistert über das Engagement.

Moldawien ist heute immer noch eines der ärmsten Länder Europas. "Trotzdem führt man derzeit eine Partnerschaft auf Augenhöhe, man kann viel voneinander lernen", beschreibt Rüdiger Finke den Wandel einer Beziehung, die anfangs auf Aufbauhilfe fokussiert war. Vor zehn Jahren hat sich ein regelmäßiger Schüleraustausch zwischen dem Geschwister-Scholl-Gymnasium und dem Liceul Kogalniceanu entwickelt.

Auch wenn die Kontakte der Bürger beider Städte spärlicher sind, "ist das Miteinander vor Ort und das gemeinschaftliche Entstehen von Projekten wichtig". So reißen die Kontakte nie ab, selbst wenn die politische Situation schwierig sei, betont Finke. Chisinau wurde bis vor Kurzem von einem Interimsbürgermeister regiert, nachdem sein Vorgänger in eine Korruptionsaffäre verstrickt war. Zudem gebe es immer Schwankungen, wenn die Regierung von Pro-Europäisch zu Pro-Russisch wechsele, so Finke.

Trotz dieser Herausforderungen finden immer wieder Treffen und Projekte auf bürgerlicher Ebene statt. So fuhr in der vergangenen Woche eine Delegation aus der Quadratestadt nach Chisinau. "Dort wurde ein neuer Platz eingeweiht, der zuvor in einem gemeinschaftlichen Projekt von Stadtplanern aus Mannheim, Chisinau und dem ukrainischen Czernowitz entworfen wurde", erklärt Jana Garbrecht, Mitarbeiterin der Stadt Mannheim im Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll.

Neue Projekte sind auch schon geplant: auf kultureller Ebene unter anderem Kooperationen zwischen dem Jazzfestival in Chisinau und der Popakademie sowie den Nationaltheatern der beiden Städte. Außerdem soll mithilfe der Mannheimer Jugendherberge eine neue Jugendherberge aufgebaut werden.

Am Tag der Städtepartnerschaft am Samstag, 30. November, gab es Bilder von Chisinau zu sehen, da viele die Stadt noch nicht gut kennen. Vertreter der Firma Südzucker, die dort tätig ist, berichten von ihren Erfahrungen. Für die kalte Jahreszeit ist Chisinau übrigens dank eines Winterfahrzeugs, das die Stadt Mannheim vor fünf Jahren stiftete, gut ausgerüstet.