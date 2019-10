Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Nervenkitzel verspricht laut Plakatwerbung die neue Attraktion auf der Mannheimer Oktobermess: der „Euro Coaster“. Doch für drei Frauen und vier Jugendliche wurde die Fahrt mit der Achterbahn am Mittwochabend zu einer regelrechten Zitterpartie.

Ihre Gondeln kamen mitten auf freier Strecke in gut zehn Metern Höhe abrupt zum Stehen. Bange Momente für die Frauen im Alter von 41 und 42 Jahren sowie die Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Sie mussten eine Stunde lang bei zehn Grad Celsius in luftiger Höhe ausharren. Erst gegen 21.45 Uhr konnten sie von der 16-köpfig angerückten Berufsfeuerwehr Mannheim aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Drei weitere Fahrgäste wurden zudem von herabfallenden Teilen getroffen und leicht verletzt. Sie erhielten vor Ort eine medizinische Notversorgung. Während der komplizierten Rettungsaktion wurde das gesamte Gelände am Neuen Messplatz großflächig abgesperrt. Mehrere Beleuchtungsteile des Fahrgeschäfts hatten sich plötzlich gelöst und damit vermutlich einen Kurzschluss ausgelöst.

Ob eine Windböe oder ein technischer Fehler dafür verantwortlich sind, untersuchen zurzeit die Stadt und der TÜV. Bis alle Untersuchungen abgeschlossen sind, untersagt das Mannheimer Ordnungsamt den Betrieb. Daher ist noch unklar, ob das Fahrgeschäft am kommenden verkaufsoffenen Sonntag wieder geöffnet haben wird.

Die neue Achterbahn ist ein sogenannter Suspended Coaster, bei dem die Gondeln nicht wie üblich auf Schienen rollen, sondern darunter aufgehängt sind und zu den Seiten frei ausschwingen. Ohne Boden und dank frei herunterhängender Beine werden diese Vierer-Gondeln als bisher einzigartiges Fahrgefühl angepriesen.

Auf seinem Kurs mit 180-Grad-Kurven erreicht der Coaster schnelle Richtungswechsel und aus einer Fallhöhe von 16 Metern das zweieinhalbfache der Erdbeschleunigung. Allein für den Transport der Achterbahn, die eine Aufbaufläche von 1000 Quadratmetern hat, werden neun Lastwagen benötigt.

Update: Donnerstag, 3. Oktober 2019, 18.31 Uhr

Mannheim. (pol/mare) Auf der Mannheimer Oktobermess ist es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einem technischen Defekt an einer Achterbahn gekommen. Deswegen saßen sieben Fahrgäste in zwei Gondeln in etwa 5 und 10 Metern Höhe fest, wie die Polizei mitteilt.

Aus bislang ungeklärter Ursache lösten sich Teile der Beleuchtung, die herab fielen und vermutlich zu einem Kurzschluss führten. Hierdurch kam das Fahrgeschäft abrupt zum Stehen. Die Mannheimer Berufsfeuerwehr befreite die Personen gegen 21.45 Uhr unter Einbindung der Höhenrettung. Drei der Fahrgäste im Alter von 12 bis 42 Jahren wurden durch die herabfallenden Beleuchtungselemente leicht verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Der Betrieb des Fahrgeschäfts wurde durch die Stadt Mannheim vorerst untersagt. Die Ermittlungen zur Erforschung der Ursache dauern an.